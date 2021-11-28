نثرت الحب فى الصحراء مُقحلةً

فصارت الصحراء بستان

وشرب قلبك من نهرها عبقاً

فصار نبضك للوجدان فتان

وجئت الحب بالميزان أقسمه

وجدت الحب بالميزان قد خان

ظننت ارتفاعك ربحاً ظننت الحب قد حان

غرورا أن تنظر أسفل فعلو الكفة فى الميزان هذيان

فالربح فى الثقل يارجل فان فارقتك تصبح نسيان ونسيان.

فما طار طيرٌ ياقمرى الا بفعل رياح عشقت الطوَفان.

فتعلم منى كيف الحب يُهدى وغادرني.

.. فانــــــــــــــا حين أحب .

تصبح ثورتى بركــــــــان.