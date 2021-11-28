يا سيدي

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
177
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
نثرت الحب فى الصحراء مُقحلةً
فصارت الصحراء بستان
وشرب قلبك من نهرها عبقاً
فصار نبضك للوجدان فتان
وجئت الحب بالميزان أقسمه
وجدت الحب بالميزان قد خان
ظننت ارتفاعك ربحاً ظننت الحب قد حان
غرورا أن تنظر أسفل فعلو الكفة فى الميزان هذيان
فالربح فى الثقل يارجل فان فارقتك تصبح نسيان ونسيان.
فما طار طيرٌ ياقمرى الا بفعل رياح عشقت الطوَفان.
فتعلم منى كيف الحب يُهدى وغادرني.
.. فانــــــــــــــا حين أحب .
تصبح ثورتى بركــــــــان.
 
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