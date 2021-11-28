من انت؟ لا تعطيني اسمك اريد جوابا فلسفيا

من اناانا عالم غريب غير مفهوم ..أحاول التعايش والتأقلم مع كل الظروف اتجدد باستمرار لأنفض غبار الحزن والملل..انا عالية الطموحات ..ومن شدة علوه أخشي الغرق في القاع المظلم.....انا الفيلسوفه الهادئه المشاغبه الصامته المتحدثه...انا مزيج من كل تلك الصفات...انا الذي نظر الاعمى الى ادبي .... واسمعت كلماتي من به صمم ُ الخيل والليل والبيداءُ تعرفني .....والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلم ُ والمطبخُ والبيتُ وشغل البيت قاطبةً .... واهل البيتُ لحالى كم عجبوأنَا وقحه جدًا معّ منَ يحزنَ أميّ .. لُا احترمُ كبيرًا ولُا ارًحَمُ صّغًيّرًا عّفُوا ف هذه جنتيّ ..أنا شخصية دبلوماسية تعاصر الواقع وتخاف المستقبل تبحث عن سؤال وجواب عميقة فى تفاصيلي اعشق الغموضانا اللي نسيت معك روحي وفوق الجرح وضعتك مرهما انا أمسك انا الذكرى انا الماضي انا بكراانا انسانه هزمتها الحياة مراراً وتكراراً ولا زالت صامده بوجه المنعطفات لأني اؤمن بأن بعد العسر يسراهذه انا لا استطيع ان اكون غيري انا .. انا الربيع انا الخريف امشي بخيالي مع كل طيف .. ارسم حروفي بدمع القلوب فضاعت حياتي بين الدروب هذه انا كلي انا لا استطيع ان اكون غيري انا- أنا السكوت : الذي ينافس كل صوت كم يخلق فيا كلام ، و من عزّة إحساسي يموت ..أنا لسْتُ سوى نَجْمة ضاعَت وسقَطت سهواً في السماء ، وهبطت علی هذا الكوكب البائسأنا من وعى وعيي بذاتي وتساءل عن مدى فهمي لهذه الذات فوجد أن حقيقة هذه الذات ماهي إلى فكر وشعور وتعبير عن هذا الشعور بما تشبع به الفكر مما مر عليه من أحداث ووقائع كونت له رؤية مختلفة عن رؤيته السابقة لما حوله.انا الابتسامة الجميله والحزن المكبوت انا ذروة الإحساس وقمه السكوت انا الطفله الشقيه والضعيفه والقويه انا النظره الجريئة والطبع الخجول انا الغيره الشديده انا العشق المجنون ..انا الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلمٌأنا التي أقف شامخة أمام الأعاصير تزلزني الأيام فأغني للألم: يا ألما كفى فرد الألم كيف تجرئين ؟! أنت أيتها الحياة؟ تسرقين تدمرين تحولين الأضواء الكاشفة الى باهتة في رمشة عين ونحن… نصارع قسوتك بفعل مضارع و نقول للماضي إننا ماضون إلى الحاضر ونحن نجهل المستقبل؟!أنا شخص يتحوي على كل ضد وضد فيا التحدي بلا حدود وفيا رغبة للإستسلام اتقبل النقد ولكني أشعر بأني استثنائية وفوق العتاب لي حدود أرفض أن يتجاوزها أحد مهما كانت علاقته بي وفيا براءة طفلة نظراتها تفضح رغبته ... بكل اختصار