ليــتــك تــمـوت الــيـوم و ارتاح انا منك

و يــرتــاح قـــلـــب بــالــخـيـانه طعنته



لــيــتــك تــمــوت و بثوب اسود اكفنك

و اطــوي مـعـك صفحة عذاب رسمته



لــيــتـك تـموت و داخل القبر انا ادفنك

و ادفن مــع الــجــثـمـان جرح جرحته

حبـــى لكي

جعلــنى

موسيقار

أعزف لحن الحب وأقول

أشعار

صنعت من شرايين قلبي

عود

عزفت عليها لحن

الخلود

وجعلت من شعرك

أوتار

عزفت عليه أحلى

الأشعار

ومن اصابعك صنعت

ناي

ناي

فعزفت عليه فجعلني

رسام

ورسمتك زهره في

البستان

ورد وفل وعقد ريحان

ورسمت قلبك زهره

ورسمت عودكا الاغصان

ورسمت عيونك عيون

غزلان

لؤلؤة وزمرد ومرجان

و رسمت ذراعك جناح

طير

كروان وبلبل ولحن

أُثير

وجعلتك برواز وصوره

محفورة

في القلب مأثورة

يا أجمل صورة

في الحب

وبرغم البعدوالحرمان

ورغم الصمت والكتمان

يبقى الحب. والأشواق

وتبقى لهفةالعشـــــاق

ويبقى الدمع والأشجان

لقلبي أقرب الخلان

فانا بنار بلانهايات

أشعلتها بقلبي شمعة حنين وآهات

حبيبتي .

حبيبتي

حبك يقودني الى هلاكي

وأراه وهو يطفئ شــــــــــــموع حياتي

وآري غرق مركبي

قبل أن يصل الى مرســـــى أحلامي

وأنتِ تعرفـــين

وكأنكِ تجهلين

وبحبي تعبثين

وأنا حزين

على ذلك القلب المسكــــــــــين

فببعدك تقتلين ... وبقربك تقتلين

ولكنك قد لا تعرفين

أني أحببتك برغم طعنات تلك السكين

في غيابك تذبل زهرة حياتي

وتجـف شـــــــــــرايين قـلبي

ويذوب جــــليد أمــــــــــــلي

و أصــارع شجــــــون حلمي