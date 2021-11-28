قالولي حوسي على راجل واتزوجي ههههه

قلتلهم بغيتو حر وحربي



في سواد عيونه خليجي



واللي في زينو سوري



وكي يحكي معاك محلاه كلامو



عييت نحوس في البلدان ونقووول وين يكون



.............كرهت ....... تعبت..........



ومن كثرت النية خرجتلي جنية



قالتلي واش بيك ييا لبنية نحي من مخك هم الدنيا



رفعت راسي للسما .............. أه .. تنهدت ...............



وقلتلها لغزي راجل تفسيره كواني كية



قالتلي لغزك مفهووووم والراجل كاين بصح مين يضمن لي واش دايرة في قلبك من نية



الدمعة طاحت والقلب تزعزع شفت فيها وقلت



انت جنية ولا جاية ديفوووووولي بيا



قالتلي حاشا بصح هاد الراجل ماهوش غير امنية



قلتلها حبيتو يكون حر وفحل ونيتو نية يحترمني ويعزني ويقوم بيا

مابيا لا مال لاجاه لا شي حاجة عجزية

كي نبكي نلقاه ويتهلا فيا

قاتلي الجنية

وبشارتي ليك يا لبنية هاد الصفاتما يكونواغير في الدولة الجزائرية