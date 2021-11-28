حقائق غريبة هناك أنواع من الضفادع من الممكن أن تتجمّد حتّى تصبح صلبة ولكن دون أن تموت، وتستطيع إكمال حياتها بعد أن تذوب.

لون الكوكاكولا في الأصل كان أخضراً

إنّّ الّذين يستخدمون اليد اليمنى يعيشون أطول من أولئك الّذين يستخدمون اليد اليسرى بـتسع سنوات

لا يستطيع الدّجاج البلع إذا كان مقلوباً

تسقط النّملة على جانبها الأيمن دوماً عندما تتسمّم

تمّ إثبات أنّ الضحك هو أحد طرق خسارة الوزن

يموت تقريباً 2500 شخصاً أعسر سنويّاً بسبب آلاتٍ صُنعت للّذين يستخدمون اليد اليمنى

من الممكن أن يغرق الحمار في الرّمال المتحرّكة بينما يستطيع البغل النّجاة منها

مخترع المقص هو ليوناردو دافنشي

يعتبر اللوز نوعاً من أنواع الخوخ

يبتعد القمر عن الأرض بمقدار سنتيمترين تقريباً في كلّ سنة

ينبض القلب 100 ألف مرّة في اليوم

المالك الأوّل لشركة مالبورو للسجائر توفّي نتيجة إصابته بسرطان الرّئة

تقتل القردة سنويّاً اناساً أكثر ممّا تقتله حوادث الطائرات

ثلثي عمليّات الاختطاف في العالم تتمّ في كولومبيا

الكوكب الوحيد الّذي لا توجد حلقة حوله هو كوكب الأرض

كانت الكوكاكولا تحتوي على مادة الكوكايين عندما بدأت

حجم العينين هو نفسه عند الولادة لا يتغيّر أبداً، بينما لا يتوقّف الأنف عن النموّ أبداً

أطول زمن لطيران الدّجاجة هو 13 ثانية

يقوم النّمل بزراعة محاصيل لمملكته، وهو يقوم بذلك قبل الإنسان بسنواتٍ عديدة

مقابل كلّ صفحةٍ عاديّة على الإنترنت توجد حوالي 5 صفحات إباحيّة

تفسد الجرذان ثلث محاصيل العالم كلّ عام

عندما تعطس فإنّ كافة أجهزة جسمك تتوقّف عن العمل حتّى قلبك

كان الإسكندر المقدوني مصاباً بالصّرع

في البحرين يمنع القانون طبيب النساء من النّظر مباشرة إلى أعضاء المرأة، بينما يسمح له بالنّظر إلى انعكاسها من خلال المرايا

كندا: هي كلمة هنديّة الأصل، وتعني "القرية الكبيرة"

يبلغ معدّل عمر اليعسوب 24 ساعة

تولّد الصّاعقة حرارة تفوق تلك الموجودة على سطح الشّمس

يوجد في ولاية أوهايو الأمريكيّة قانوناً يمنع إمساك الفئران دون رخصة صيد

من بين ملياري إنسان يوجد شخص واحد فقط سيعيش ليبلغ عمره 116 أو أكبر

لا توجد ساعات في كازينوهات لاس فيجاس

من المستحيل أن تتمكّن يوماً من لعق مرفقك-كوعك

يعيش أكثر من 200 مليون إنسان في الصّين بأقلّ من دولار واحد في اليوم

يبلغ عدد حروف أبجديّة هاواي 13 حرفاًفقط