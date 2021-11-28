اصدق العبارات التي قيلت عن الحياة

ا

امير الصحراءdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 نوفمبر 2021
المشاركات
23
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
1 اخطر انسان في الحياة:هو الكذب
2الشعور الاسواءفي الحياة:هوالحسد
3اجمل هديةفي الحياة:هو التسامح
4افضل ملجأفي الحياة :هوالله
5اهم الاشخاص لك في الحياة:هم الاهل
6اجمل شئ في الحياةهي المحبة
7اسهل شئ في الحياة:انك تغلط
8 اكبر عقبة في الحياة:هي الخوف
9 اكبر خطأفي الحياة:انك تتنازل عن مبادئك
10اكبر هزيمة في الحياة:هو الاحباط
11الشئ الاساسي في الحياة:التواصل مع الآخرين
12اسوءعلة في الحياة هي المزاجية
13الحماية الاكثرفعاليةفي الحياة:هو الايمان
14افضل معلمين في الحياة:هم الاطفال
15اكبر تسلية في الحياة:هي العمل
16اكبر سرفيس الحياة:هو الموت
17اسمى المشاعرفي الحياةالسلام الداخلي...الخ
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,471
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك
 
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