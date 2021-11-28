اصدق العبارات التي قيلت عن الحياة

1 اخطر انسان في الحياة:هو الكذب

2الشعور الاسواءفي الحياة:هوالحسد

3اجمل هديةفي الحياة:هو التسامح

4افضل ملجأفي الحياة :هوالله

5اهم الاشخاص لك في الحياة:هم الاهل

6اجمل شئ في الحياةهي المحبة

7اسهل شئ في الحياة:انك تغلط

8 اكبر عقبة في الحياة:هي الخوف

9 اكبر خطأفي الحياة:انك تتنازل عن مبادئك

10اكبر هزيمة في الحياة:هو الاحباط

11الشئ الاساسي في الحياة:التواصل مع الآخرين

12اسوءعلة في الحياة هي المزاجية

13الحماية الاكثرفعاليةفي الحياة:هو الايمان

14افضل معلمين في الحياة:هم الاطفال

15اكبر تسلية في الحياة:هي العمل

16اكبر سرفيس الحياة:هو الموت

17اسمى المشاعرفي الحياةالسلام الداخلي...الخ