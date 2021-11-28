اصدق العبارات التي قيلت عن الحياة

امير الصحراءdz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 23
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
1 اخطر انسان في الحياة:هو الكذب
2الشعور الاسواءفي الحياة:هوالحسد
3اجمل هديةفي الحياة:هو التسامح
4افضل ملجأفي الحياة :هوالله
5اهم الاشخاص لك في الحياة:هم الاهل
6اجمل شئ في الحياةهي المحبة
7اسهل شئ في الحياة:انك تغلط
8 اكبر عقبة في الحياة:هي الخوف
9 اكبر خطأفي الحياة:انك تتنازل عن مبادئك
10اكبر هزيمة في الحياة:هو الاحباط
11الشئ الاساسي في الحياة:التواصل مع الآخرين
12اسوءعلة في الحياة هي المزاجية
13الحماية الاكثرفعاليةفي الحياة:هو الايمان
14افضل معلمين في الحياة:هم الاطفال
15اكبر تسلية في الحياة:هي العمل
16اكبر سرفيس الحياة:هو الموت
17اسمى المشاعرفي الحياةالسلام الداخلي...الخ
2الشعور الاسواءفي الحياة:هوالحسد
3اجمل هديةفي الحياة:هو التسامح
4افضل ملجأفي الحياة :هوالله
5اهم الاشخاص لك في الحياة:هم الاهل
6اجمل شئ في الحياةهي المحبة
7اسهل شئ في الحياة:انك تغلط
8 اكبر عقبة في الحياة:هي الخوف
9 اكبر خطأفي الحياة:انك تتنازل عن مبادئك
10اكبر هزيمة في الحياة:هو الاحباط
11الشئ الاساسي في الحياة:التواصل مع الآخرين
12اسوءعلة في الحياة هي المزاجية
13الحماية الاكثرفعاليةفي الحياة:هو الايمان
14افضل معلمين في الحياة:هم الاطفال
15اكبر تسلية في الحياة:هي العمل
16اكبر سرفيس الحياة:هو الموت
17اسمى المشاعرفي الحياةالسلام الداخلي...الخ