كلمات اعجبتني

_إن رأيت احدا ضالا فأدع له بالهداية ولاتدع عليه

_إن رأيت عاصيا فانصحه بالين والحسنى ولاتعيره بذنبه

_إن اخطأفي حقك احد كبير في السن فتجاوز عن ذالك وألف السلام وامضي بعيدا

ان صادفت محتاجا فساعده قدر المستطاع لتجاوز محنته

كلنا قدنمر بتلك الظروف والاحوال وقدنحتاج لمن يتفهم ذلك وكماقالو قديما(كل شئ سلف ودين) ومانقدمه حتما سنلقاه

فسألوالله الثبات وادعوه .ياقلبي القلوب ثبت قلبي على دينك