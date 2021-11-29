كلمات اعجبتني

امير الصحراءdz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 28
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
_إن رأيت احدا ضالا فأدع له بالهداية ولاتدع عليه
_إن رأيت عاصيا فانصحه بالين والحسنى ولاتعيره بذنبه
_إن اخطأفي حقك احد كبير في السن فتجاوز عن ذالك وألف السلام وامضي بعيدا
ان صادفت محتاجا فساعده قدر المستطاع لتجاوز محنته
كلنا قدنمر بتلك الظروف والاحوال وقدنحتاج لمن يتفهم ذلك وكماقالو قديما(كل شئ سلف ودين) ومانقدمه حتما سنلقاه
فسألوالله الثبات وادعوه .ياقلبي القلوب ثبت قلبي على دينك
_إن رأيت عاصيا فانصحه بالين والحسنى ولاتعيره بذنبه
_إن اخطأفي حقك احد كبير في السن فتجاوز عن ذالك وألف السلام وامضي بعيدا
ان صادفت محتاجا فساعده قدر المستطاع لتجاوز محنته
كلنا قدنمر بتلك الظروف والاحوال وقدنحتاج لمن يتفهم ذلك وكماقالو قديما(كل شئ سلف ودين) ومانقدمه حتما سنلقاه
فسألوالله الثبات وادعوه .ياقلبي القلوب ثبت قلبي على دينك