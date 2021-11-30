لا تحبّي...اعشقي لا تنفقي... أغدقي لا تصغري... ترفعي لا تعقلي... افقدي عقلك لا تقيمي في قلبه... بل تفشّي فيه لا تتذوقيه... بل التهميه لا تكوني أمامه... بل خلفه لا تكوني عذره... بل غايته لا تكوني عشيقته... بل زوجته لا تكوني ممحاته... بل قلمه لا تكوني واقعه... ظلي حلمه لا تكوني دائماً سعادته... كوني أحياناً ألمه لا تكوني مُتعته... بل شهوته كوني أرقه وأميرة نومه لا تكوني سريره... كوني وسادته كوني بين النّساء اسمه، ذكرياته، ومشروعات غده لا تكوني ساعته.. كوني معصمه، ولا وقته... بل زمنه