المرأة لا تنسى : رجلا أحبته . .والرجل لا ينسى : امرأة لم يستطع الحصول عليه ... الرجل إن عشق روح امرأة ... فلن يعشق إلا امرأة واحدة. . إن قالت المرآة (أنا آسفة) ... فتأكد أنها ذرفت ألف دمعة. . وإن قال الرجل (أنا آسف). . فتأكد أنه فكر ألف مرة ... قمة الرجولة : أن تحترم ضعف فتاة لجأت إليك ... وتمسح دمعة ألمها وتنصت لهآ وتحول خوفها لـ (أمان). . عندما يخسر .. الرجل الحب يعتزل الزواج .. وعندما تخسر .. المرأة في الحب، تتزوج باول رجل يتقدم لها .. دمعة المرأة في الحب تعادل بالصدق ألف دمعة من الرجل. . إلا أن دمعة الرجل في الفراق تعادل حياة المرأة بأكملها ..