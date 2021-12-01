أفضل النصائح والوصفات

كيفية علاج الذبحة الصدرية بسرعة في الأطفال؟ شارك المشترك: "في سنوات شبابي، كنت في كثير من الأحيان أشعر بالتهاب في الحلق. ولكن في يوم من الأيام ذهبت في رحلة عمل إلى نوفوسيبيرسك والتقيت معالج شعبي هناك. لقد كان مندهشا لأنني كنت مصابا بالتهاب في الحلق لفترة طويلة وقال " انه يتعين علاج الذبحة الصدرية على مدار 24 ساعة " . "وإلا، سيكون هناك تعقيد على القلب." الوصفة التي أعطاني إياها بسيطة ومتاحة للجميع. صر 1 الخضروات الجذرية من البنجر الجدول (الأحمر) على مبشرة غرامة. لكوب واحد من الكتلة المبشورة، أضف ملعقة كبيرة من الخل بنسبة 9٪. إبقاء الخليط مغلقة في مكان مظلم لمدة 4 ساعات. بعد ذلك، اضغط عليه من خلال قطعة قماش كثيفة. رمي بعيدا الكعكة، والغرغرة مع عصير كل 2.5 ساعة. البنجر علاج بنجاح التهاب الحلق المزمن والفولي