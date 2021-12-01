توائم لماوية متطابقة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهل اللمة الكرام أتمنى أن تكون أموركم بخير وعوائلكم بألف صحة

كثير من الأعضاء غادرونا نتمنى لهم كل التوفيق واخرون هنا منذ سنوات وآخرون أعضاء لا نعرفهم شرفو اللمة من مدة بسيطة فكرت أن اعطي عنوان لموضوعي

توائم متطابقة

فكرتكم في يوم من الأبام أن تجد شخص توأم روحك في أشياء كثيرة ...الأفكار ....الآلام ..الآراء ...التوجهات ...الأحلام ...

في هذا الموضوع أجمعكم هنا لتعرفو بمن يشبهونكم

صفني لعبنك عند غيري ..... يدخل عضو ويقرأ كلامك عن عضو ما يريد فضوله ان يعرف توأم روحك ماهيصفاه اللماوية لا اعني حياته خارج أسوار المنتدى بلل بداخله

كثيىون مثيىون وجدت فيهم توائم لنفسي
جليلوس ....روحي الثانية احس ان جليلوس نسخة مطابقة عن تفكيري يفهمني حتى دون كلام

الأمين محمد نسختي في الأوجاع. ..أفكاره توجهاته خطان متطابقان نفس الآراء مع انه دائما ضدي من الغيرة طبعا 🙄🙄🙄

اعطيتكم مجرد أمثلة فقط حتى تعرفو سيرورة الموضوع



من هم توائمكم الروحية والفكرية لان كل مجتمع مبني على افكار وتوجهات لنعرف مجتمعنا اللماوي اي اي مدة حمل من التزائم من دفعت بالمنتظى للأمام



شكرا لكم
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع قيم سلمت يمناك على الموضوع القيم أختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
@إلياس لم اجد توام تاعي في المنتدى
 
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