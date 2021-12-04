جددوا الهِمَّة مع دخول العَامِ الجدِيدِ

يا ريت اخي و الله المستعان

اريد و احاول و أسعى و اجاهد

المثبطات و الهموم و العراقيل

و المشاكل اكثر بكثير مما يتصوره



لكن ربنا قادر على كل شيء

و العون من عنده لوحده