متصفح ..AdBlocker Turbo 1.0 للهاتف (تصفح الأنترنت بدون إعلانات مزعجة) !

العديد من الناس يستعملون الهاتف في وقتنا الحالي.. عندما يرغوبون في تصفح موقع ما على الأنترنت.. وفي الكثير من الأحيااان يواجههم سيــــــل من الإعلانات عند تصفح تلك المواقع........... ودالك يسبب لهم أزعااااج كبير . . فيصبح الإنسان في حيرة من أمره - هل يتصفح الموقع المرغوب أو يأخد ساعات في إغلاق تلك الإعلانات المزعجة ..!



يوجد بعض المتصفحات الدكية والرائعة .. التي تجعلك تتصفح الأنترنت من دووون إزعاج تلك الإعلانات .. وافضل حتى من اشهر تطبيقات تصفح الانترنت المعروفة عند غالبيتنا..



وبعد تجربتنا للعديد من المتصفحات على الهاتف ..//من اجل القضاء على تلك الاعالانت المزعجة وتصفح مختلف المواقع بشكل مريــــــــــح ..

أرتأينا أن نقترح عليكم أصدقائي في منتديات اللمة الجزائرية// متصفح AdBlocker Turbo وهو واحد من أروع تطبيقات تصفح الأنترنت ..





وأقل ما يمكن أن يقال عنه أنه متصفح رااااااائع ومفيـد حقا..

رابط تحميل التطبيق

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