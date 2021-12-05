تحميل تطبيق Calls Blacklist --لإيقاف المتصل الدي يزعجك--!؟

في العديد من المرات قد نكون نجري دراسة أو عمل او نقود في السيارة أو في مكان غير مسموح استعمال الهاتف النقال به ...الخ..

و نتفاجئ بمتصل مجهووول أو معلوم.. يتصل بنا ويكرر اتصاله رغم أنه يلاحظ أننا لا نرد "والأكيد لأسباب قاهرة ولا تسمح لنا بالرد عليه لحظتها" "ويمكن يكون لأتفه الأسباب ربما" ... غير مراعي تماما ظروف الناس التي يتصل بهاااا ... لهدا السبب أو لغيره من الأسباب ... وهدا قد يسبب لنا إزعاج ..شديد وقد يتسبب لنا أيضا في حوادث أو أمور اخطر .. لقدر الله



في هاته الحالة وما شابهها من الحالات ولأي أسباب أخرى تراها مناسبة .. ؟



يمكنك ببساطة وضع هدا المتصل في قائمة (بلوك ليست) أي قائمة الأرقام أو الأسماء الممنوعين من الاتصال بك ................ كما يمكنك أن تحدد قائمة أخرى (تسمى بـ الوايت ليست) أي قائمة تدخل فيها الأرقام أو أسماء الأشخاص المسموح لهم الإتصال بك فقط... وليس غيرهم



كما يمكنك أيضااا أن تفعل خاصية عدم السماح الإتصال بك ..لكل من الأرقام الغير مسجلة لديك في هاتفك أو الأرقام المخفية .. والعديد من المزايا والخصائص الرائعة



التي يمكنكم استكشافها مع تطبيق Calls Blacklist

رابط تحميل التطبيق

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