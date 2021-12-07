ينسى الزبون أحيانا في المحل بعض الأشياء وتبقى لأكثر من سنة فهل نعطيها للجميعات الخيرية؟

Ma$Ter

Ma$Ter

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السؤال:
نحن في محلٍّ تجاري لبيع الملابس، أحيانا يأتينا الزبون وينسى في المحل بعض الأشياء وتبقى سنة في محلنا ولا يأتي لها صاحبها،
هل تصبح لصاحب المحل بعد ذلك؟ أم نأخذها إلى صندوق الجمعية الخيرية؟

الجَوَابُ:
نعم، إذا دفعتها للجمعية الخيرية طيب، وإن عطيتها أحدا محتاجاً، على نية أن الأجر لصاحبها فلا بأس.

فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب
 
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