الفرنسية لغة الفشل والفاشلين (مع العالم الجزائري كمال يوسف تومي ) !

لما بعض الجزائريين "لاصقين فيها" ؟ ..وخصوصا في المجال الطبي _ تجد بعض الاطبااء على سبيل المثال.. "مثال الفشل" تجده يكتب حرفين في الوصفة الطبية ..ثم يزيدها فشل بكتابتها على شكل "طلاسسسسم سحـرية" بحيث يكتب حرف او حرفين الاولين واضحين والباقين خربشة وطلاسم!!!؟

متوهما ..باعتقاد وظن الناس فيه أنه "ســاحر عليـم " .. طالما طلسم وخربش اكثر !!!!؟

هل هدا تقدم ؟ أو تكبر حتى في كتابة لغة الفاشلين ؟؟؟؟



هل من يستخدمون هاته اللغة يعشقون التخلف !!!!؟





أرائكم؟