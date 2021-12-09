لم أجد عنوانا مناسبا 😁

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أم منيــــــر

أم منيــــــر

::عضو شرفي ::
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
6,411
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان...الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قرأته في التاريخ وما تعلمته أننا مسلمون مند قرون وان لدينا علماء اجلاء ومشايخ يشهد لهم التاريخ
حقيقة أن الغالبية كانت لا تقرأ ولا تكتب ككل الدول العربية بسبب الاستعمار ولكن ليس إلى درجة أن يستفزنا معلق رياضي تافه تحامل علينا وتطاول بحجة أنه يحكي على التاريخ الذي يربط الجزائر ومصر ليقول أن المصريين علموا الجزائريين اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي ليغطي على هذا الكلام المستفز ويقول ومصر لن تنسى مساعدة الجزائر في حرب أكتوبر
لا يهمني موقفه ولا تعليقاته التي أظهرت حقدا دفينا بسبب تفاهات
نعم قرأنا وعرفنا أن العديد من الأساتذة المصريين كانوا يدرسون في مدارسنا ولكن هذا لا يعني أننا كنا اميين أو كفار
كلام استفزني فأردت أن أعرف رأيكم
تحياتي للجميع
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,844
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا استاذتيي نورتينا و نورتي اللمة يا طيب

المعلق التونسي عصام الشوالي
في الأمر احتمالين
الاول عن جهل و عنه غريبة من معلق عالمي تغيب عنه أن الجزائر اكبر بلد متمسك بدينه و لغته و هويته
و الدليل أن الاستعمار بقرنين من الزمن و بترسانته الحربية و الإعلامية
لم يقدر على ساخنا من هويتنا بل في زمن الاستعمار كان عندنا علماء عظام مثل بن نبي و الابراهيمي و بن باديس و غيرهم
إذن كيف للمعلق أن لا يعرف عنه المعلومات
الاحتمال الثاني هو أنه تحامل على الجزائر و هنا ارد عليه بجملة
ما ضر سحاب نباح الكلاب
 
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