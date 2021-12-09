لم أجد عنوانا مناسبا 😁

اهلا استاذتيي نورتينا و نورتي اللمة يا طيب



المعلق التونسي عصام الشوالي

في الأمر احتمالين

الاول عن جهل و عنه غريبة من معلق عالمي تغيب عنه أن الجزائر اكبر بلد متمسك بدينه و لغته و هويته

و الدليل أن الاستعمار بقرنين من الزمن و بترسانته الحربية و الإعلامية

لم يقدر على ساخنا من هويتنا بل في زمن الاستعمار كان عندنا علماء عظام مثل بن نبي و الابراهيمي و بن باديس و غيرهم

إذن كيف للمعلق أن لا يعرف عنه المعلومات

الاحتمال الثاني هو أنه تحامل على الجزائر و هنا ارد عليه بجملة

ما ضر سحاب نباح الكلاب