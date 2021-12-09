لم أجد عنوانا مناسبا 😁

أم منيــــــر
::عضو شرفي ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قرأته في التاريخ وما تعلمته أننا مسلمون مند قرون وان لدينا علماء اجلاء ومشايخ يشهد لهم التاريخ
حقيقة أن الغالبية كانت لا تقرأ ولا تكتب ككل الدول العربية بسبب الاستعمار ولكن ليس إلى درجة أن يستفزنا معلق رياضي تافه تحامل علينا وتطاول بحجة أنه يحكي على التاريخ الذي يربط الجزائر ومصر ليقول أن المصريين علموا الجزائريين اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي ليغطي على هذا الكلام المستفز ويقول ومصر لن تنسى مساعدة الجزائر في حرب أكتوبر
لا يهمني موقفه ولا تعليقاته التي أظهرت حقدا دفينا بسبب تفاهات
نعم قرأنا وعرفنا أن العديد من الأساتذة المصريين كانوا يدرسون في مدارسنا ولكن هذا لا يعني أننا كنا اميين أو كفار
كلام استفزني فأردت أن أعرف رأيكم
تحياتي للجميع
ما قرأته في التاريخ وما تعلمته أننا مسلمون مند قرون وان لدينا علماء اجلاء ومشايخ يشهد لهم التاريخ
حقيقة أن الغالبية كانت لا تقرأ ولا تكتب ككل الدول العربية بسبب الاستعمار ولكن ليس إلى درجة أن يستفزنا معلق رياضي تافه تحامل علينا وتطاول بحجة أنه يحكي على التاريخ الذي يربط الجزائر ومصر ليقول أن المصريين علموا الجزائريين اللغة العربية وتعاليم الدين الإسلامي ليغطي على هذا الكلام المستفز ويقول ومصر لن تنسى مساعدة الجزائر في حرب أكتوبر
لا يهمني موقفه ولا تعليقاته التي أظهرت حقدا دفينا بسبب تفاهات
نعم قرأنا وعرفنا أن العديد من الأساتذة المصريين كانوا يدرسون في مدارسنا ولكن هذا لا يعني أننا كنا اميين أو كفار
كلام استفزني فأردت أن أعرف رأيكم
تحياتي للجميع