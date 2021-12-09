إياكم أن تتعودو

ناسليهان
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 33
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
إياكم و التعود ....
التعود على الألم ،، التعود على الإهمال ،، التعود على التنازلات ،، التعود على الدموع ،، التعود على الخسارة ،، التعود على التضحيات ،، التعود على التعود ....
لا تقتلوا أنفسكم بالحياة ،، لا تتشبهوا بالجماد ،، لا تخدروا أحاسيسكم ،، لا تشلوا أفكاركم ،، لا تسجنوا أرواحكم ...
بالتعود ستفقدون روح حياتكم
و نكهتها ،، به ستفقدون أنفسكم
و حقوقكم ،، به ستلغى أدواركم
و تختفي شخصياتكم ....
عيشوا حياتكم ،، فهي واحدة ،، عمر واحد ....
أرفضوا ،، إغضبوا ،، إختاروا ،، أحبوا ،، إمزحوا ،، فكروا ،، أحسوا ،، عيشوا .....
و لا تتعودوا على ما يسلب منكم حياتكم ...❤
التعود على الألم ،، التعود على الإهمال ،، التعود على التنازلات ،، التعود على الدموع ،، التعود على الخسارة ،، التعود على التضحيات ،، التعود على التعود ....
لا تقتلوا أنفسكم بالحياة ،، لا تتشبهوا بالجماد ،، لا تخدروا أحاسيسكم ،، لا تشلوا أفكاركم ،، لا تسجنوا أرواحكم ...
بالتعود ستفقدون روح حياتكم
و نكهتها ،، به ستفقدون أنفسكم
و حقوقكم ،، به ستلغى أدواركم
و تختفي شخصياتكم ....
عيشوا حياتكم ،، فهي واحدة ،، عمر واحد ....
أرفضوا ،، إغضبوا ،، إختاروا ،، أحبوا ،، إمزحوا ،، فكروا ،، أحسوا ،، عيشوا .....
و لا تتعودوا على ما يسلب منكم حياتكم ...❤