إياكم أن تتعودو

إياكم و التعود ....التعود على الألم ،، التعود على الإهمال ،، التعود على التنازلات ،، التعود على الدموع ،، التعود على الخسارة ،، التعود على التضحيات ،، التعود على التعود ....لا تقتلوا أنفسكم بالحياة ،، لا تتشبهوا بالجماد ،، لا تخدروا أحاسيسكم ،، لا تشلوا أفكاركم ،، لا تسجنوا أرواحكم ...بالتعود ستفقدون روح حياتكمو نكهتها ،، به ستفقدون أنفسكمو حقوقكم ،، به ستلغى أدواركمو تختفي شخصياتكم ....عيشوا حياتكم ،، فهي واحدة ،، عمر واحد ....أرفضوا ،، إغضبوا ،، إختاروا ،، أحبوا ،، إمزحوا ،، فكروا ،، أحسوا ،، عيشوا .....و لا تتعودوا على ما يسلب منكم حياتكم ...❤