طرق لتجفيف الأزهار وحفظها

بالرغم من أن مظهر ورائحة الأزهار النضرة لا يضاهى فإنها قصيرة العمر، لذلك يرغب العديد من محبي الأزهار بتجفيفها للاحتفاظ بها فترة أطول، لكن كيف تستطيع تجفيف الأزهار بشكل احترافي؟ وما الطرق الممكنة للاستفادة من هذه الأزهار المجففة؟



عرفت الزهور المجففة منذ عهد المصريين القدماء الذين استخدموها لصنع العطور ومستحضرات التجميل والشعائر المقامة في المقابر. ولحد الآن تستخدم الأزهار المجففة لأغراض عديدة، حيث يمكن الحصول عليها بإحدى الطرق التالية، وفقاً لما ورد في موقع Mind Body Green الأمريكي.



الطريقة الأولى: التجفيف بالهواء



الخطوة الأولى لتجفيف الزهور بالهواء هي قص العيدان الخضراء وفصلها عن بتلات الزهور.





بعد ذلك قم بربط العيدان مع بعضها بخيط وعلقها حتى تجف في الهواء، كذلك اربط الزهور بحزم أو اتركها بشكل فردي حتى تجف.



يفضل وضع الأزهار بمكان بارد ومظلم حتى تجف تماماً، ومن الممكن استخدام مثبت الشعر ورش رذاذ منه على الأزهار كي تحافظ على شكلها، لكن هذه الخطوة ليست ضرورية.



قد يستغرق الأمر أسبوعين قبل أن تجف الزهور تماماً وتصبح جاهزة للاستخدام.



الطريقة الثانية: "الطريقة الكسولة"



بهذه الحالة كل ما عليك فعله هو التخلص من الأوراق الخضراء التي لا ترغب بتجفيفها مع الحفاظ على العيدان سليمة.



املأ دلواً بالقليل من الماء وضع الزهور فيه، تماماً كما تفعل عندما تكون الزهور نضرة لكن مع كمية مياه أقل بكثير.



سوف تجف الأزهار بهذه الطريقة تلقائياً خلال أسبوعين أو ثلاثة مع تبخُّر المياه.



الطريقة الثالثة: الميكرويف





اتبع هذه الطريقة عندما ترغب بتجفيف بتلات الزهور فقط.



قُم بقص العيدان الخضراء والتخلص منها، ثم افرد بتلات الزهور على قطعة من الورق وغطِّها من الأعلى بورقة أخرى.



ضع طبقتي الورق فوق صحن آمن للاستخدام في الميكرويف، ثم شغله على لمدة 10 إلى 15 ثانية على دفعات قصيرة كي تضمن عدم احتراق الأزهار.



الطريقة الرابعة: استخدام كتاب سميك



تعتبر هذه إحدى الطرق التقليدية لتجفيف الزهور وإعطائها مظهراً أملس كل ما عليك فعله هو وضع زهور بين دفتي كتاب سميك وتركها لمدة أسبوعين حتى تجف تماماً.



الطريقة الخامسة: استخدام المجفف



قص الزهور وحضرها للتجفيف بالتخلص من الأجزاء التي لا تريد تجفيفها مثل العيدان والأوراق الخضراء.



اضبط المجفف على درجة حرارة تتراوح بين 35 و43 درجة مئوية، وتأكد من عدم رفع درجة الحرارة إلى درجة عالية جداً، لأن ذلك من الممكن أن يفسد بعض الزيوت الأساسية في الأزهار.





افرد الأزهار على صينية وباعد بينها ثم عرضها لحرارة المجفف.