أحبّ الأعمال إلى الله

ناصر dz
:: عضو بارز ::
أخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ:
أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟
قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها قُلتُ:
ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ
قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ
قالَ: حدَّثَني بهِنَّ ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي)
أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟
قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها قُلتُ:
ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ
قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ
قالَ: حدَّثَني بهِنَّ ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي)