أحبّ الأعمال إلى الله

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,872
النقاط
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الجنس
ذكر
أخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ:
أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟
قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها قُلتُ:
ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ
قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ
قالَ: حدَّثَني بهِنَّ ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي)
 
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