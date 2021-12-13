أحبّ الأعمال إلى الله

أخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ:

أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟

قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها قُلتُ:

ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ

قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ

قالَ: حدَّثَني بهِنَّ ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي)