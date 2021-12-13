خبز التلمساني أو المطلوع

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الأميرة بلقيس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 ديسمبر 2021
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم :

اليوم جبتلكم طريقة صنع الخبز التلمساني المعروف بالمطلوع

كيلو سميد رطب + خميرة الخبز + ملح نخلط الكل بالماء الدافئ جيدا وما نطلقش لعجين نجمعو بالماء حتى نتحصل على عجينة لينة ونضعه يختمر و بعدها ندلكو بواسطة الماء جيدا و ندعه يخمر مرة أخرى و بعد ذلك نقطع العجين إلى كرتين متساويتين كما هو موضح في الصورة و نقرص الخبز وندعه يطلع شوية و ننحل الخبز بواسطة اليد كما هو موضح في الصورة و نطهوه في طاجين الخاص بالخبز

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