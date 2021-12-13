خبز التلمساني أو المطلوع

الأميرة بلقيس
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 ديسمبر 2021
- المشاركات
- 14
- النقاط
- 3
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- في أرض الله الواسعة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم :
اليوم جبتلكم طريقة صنع الخبز التلمساني المعروف بالمطلوع
كيلو سميد رطب + خميرة الخبز + ملح نخلط الكل بالماء الدافئ جيدا وما نطلقش لعجين نجمعو بالماء حتى نتحصل على عجينة لينة ونضعه يختمر و بعدها ندلكو بواسطة الماء جيدا و ندعه يخمر مرة أخرى و بعد ذلك نقطع العجين إلى كرتين متساويتين كما هو موضح في الصورة و نقرص الخبز وندعه يطلع شوية و ننحل الخبز بواسطة اليد كما هو موضح في الصورة و نطهوه في طاجين الخاص بالخبز
اليوم جبتلكم طريقة صنع الخبز التلمساني المعروف بالمطلوع
كيلو سميد رطب + خميرة الخبز + ملح نخلط الكل بالماء الدافئ جيدا وما نطلقش لعجين نجمعو بالماء حتى نتحصل على عجينة لينة ونضعه يختمر و بعدها ندلكو بواسطة الماء جيدا و ندعه يخمر مرة أخرى و بعد ذلك نقطع العجين إلى كرتين متساويتين كما هو موضح في الصورة و نقرص الخبز وندعه يطلع شوية و ننحل الخبز بواسطة اليد كما هو موضح في الصورة و نطهوه في طاجين الخاص بالخبز