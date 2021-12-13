خبز التلمساني أو المطلوع

السلام عليكم :اليوم جبتلكم طريقة صنع الخبز التلمساني المعروف بالمطلوعكيلو سميد رطب + خميرة الخبز + ملح نخلط الكل بالماء الدافئ جيدا وما نطلقش لعجين نجمعو بالماء حتى نتحصل على عجينة لينة ونضعه يختمر و بعدها ندلكو بواسطة الماء جيدا و ندعه يخمر مرة أخرى و بعد ذلك نقطع العجين إلى كرتين متساويتين كما هو موضح في الصورة و نقرص الخبز وندعه يطلع شوية و ننحل الخبز بواسطة اليد كما هو موضح في الصورة و نطهوه في طاجين الخاص بالخبز