شكر و عرفان للاخ إلياس

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,848
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبتي أيها الاكارم

ممثلا لإدارة اللمة و أعضاءها
يسرنا و يسعدنا أن نتقدم بشكر خالص و خاص جدا جدا
لاعد الاعضاء الطيبين و الرائعين
و أحد افضل الاعضاء و أنشطتهم

صاحب ابداع
و تواجد
و مجهود
متميز جدا

صاحب
مواضيع
و ردود
قيمة

صاحب
اخلاق
و طيبة
منقطعة النظير

احبتي في اللمة الطيبة
ادعوكم جميعا أن تقدموا معي
واجب الشكر و الثناء

للاخ الطيب و الغالي
@إلياس

اخي الياس شكرا لك من الاعماق على ما قدمته و تقدمه لنا
و للمة

ننتظر و نطمع في المزيد و المزيد منك

دمت اخا متميزا
و دمت لنا اخا في الضراء و الصراء

اخي الياس تحياتي القلبية الخالصة
 
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