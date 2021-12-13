شكر و عرفان للاخ إلياس

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,848
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم احبتي أيها الاكارم
ممثلا لإدارة اللمة و أعضاءها
يسرنا و يسعدنا أن نتقدم بشكر خالص و خاص جدا جدا
لاعد الاعضاء الطيبين و الرائعين
و أحد افضل الاعضاء و أنشطتهم
صاحب ابداع
و تواجد
و مجهود
متميز جدا
صاحب
مواضيع
و ردود
قيمة
صاحب
اخلاق
و طيبة
منقطعة النظير
احبتي في اللمة الطيبة
ادعوكم جميعا أن تقدموا معي
واجب الشكر و الثناء
للاخ الطيب و الغالي
@إلياس
اخي الياس شكرا لك من الاعماق على ما قدمته و تقدمه لنا
و للمة
ننتظر و نطمع في المزيد و المزيد منك
دمت اخا متميزا
و دمت لنا اخا في الضراء و الصراء
اخي الياس تحياتي القلبية الخالصة
ممثلا لإدارة اللمة و أعضاءها
يسرنا و يسعدنا أن نتقدم بشكر خالص و خاص جدا جدا
لاعد الاعضاء الطيبين و الرائعين
و أحد افضل الاعضاء و أنشطتهم
صاحب ابداع
و تواجد
و مجهود
متميز جدا
صاحب
مواضيع
و ردود
قيمة
صاحب
اخلاق
و طيبة
منقطعة النظير
احبتي في اللمة الطيبة
ادعوكم جميعا أن تقدموا معي
واجب الشكر و الثناء
للاخ الطيب و الغالي
@إلياس
اخي الياس شكرا لك من الاعماق على ما قدمته و تقدمه لنا
و للمة
ننتظر و نطمع في المزيد و المزيد منك
دمت اخا متميزا
و دمت لنا اخا في الضراء و الصراء
اخي الياس تحياتي القلبية الخالصة