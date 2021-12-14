للتحميل/ أفضل تطبيق لالتقاط السالفي Bestie camera360 selfie 4.2

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,745
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
Bestie camera360 selfie 4.2.2
تطبيق ..رائع جدا لاتقاط السالفي... مع مميزات خرافية
يتمبز التطبيق ايضا بخفته وعدم تأثيره على داكرة الهاتف كبعض التطبيقات التي ادا شغلتها ولم تكن امكانات الهاتف قوية ..تشتغل ببطئ شديد
ايضا فيه نظام فلترة الصور قبل/وبعد التقاطها
والعديد من المميزات الاخرى ندعكم تكتشفونها...
رابط تحميل التطبيــق
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص التطبيـــــــق من قبل المشرف . ✔
تطبيق ..رائع جدا لاتقاط السالفي... مع مميزات خرافية
يتمبز التطبيق ايضا بخفته وعدم تأثيره على داكرة الهاتف كبعض التطبيقات التي ادا شغلتها ولم تكن امكانات الهاتف قوية ..تشتغل ببطئ شديد
ايضا فيه نظام فلترة الصور قبل/وبعد التقاطها
والعديد من المميزات الاخرى ندعكم تكتشفونها...
رابط تحميل التطبيــق
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص التطبيـــــــق من قبل المشرف . ✔