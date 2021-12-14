للتحميل/ أفضل تطبيق لالتقاط السالفي Bestie camera360 selfie 4.2

Bestie camera360 selfie 4.2.2

تطبيق ..رائع جدا لاتقاط السالفي... مع مميزات خرافية

يتمبز التطبيق ايضا بخفته وعدم تأثيره على داكرة الهاتف كبعض التطبيقات التي ادا شغلتها ولم تكن امكانات الهاتف قوية ..تشتغل ببطئ شديد

ايضا فيه نظام فلترة الصور قبل/وبعد التقاطها

والعديد من المميزات الاخرى ندعكم تكتشفونها...

★★★★★

الأمن والحماية من الفيروسات:

تم فحص التطبيـــــــق من قبل المشرف .