للتحميل/ أفضل تطبيق لالتقاط السالفي Bestie camera360 selfie 4.2

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,745
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
Bestie camera360 selfie 4.2.2

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تطبيق ..رائع جدا لاتقاط السالفي... مع مميزات خرافية
يتمبز التطبيق ايضا بخفته وعدم تأثيره على داكرة الهاتف كبعض التطبيقات التي ادا شغلتها ولم تكن امكانات الهاتف قوية ..تشتغل ببطئ شديد

ايضا فيه نظام فلترة الصور قبل/وبعد التقاطها

والعديد من المميزات الاخرى ندعكم تكتشفونها...

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رابط تحميل التطبيــق




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