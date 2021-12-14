لنجرب

مهما كان الامر صعبا في البداية

فنحن نتقن مانقوم بتكراره بشكل دائم

إذكان الامر كذالك...

لما لانختارمانتعودعليه لينعكس علينا فرحا ...

بدل الاستسلام لما ألفناه حزنا؟

لما لانجرب ان نتوقف عن

القلق،

الخوف،

التوتر ،

وتوقع الاسواء،

ونكسر هذه الحلقة من افكار السلبيةونستبدلها بأفكار اكثر بهجة وايجابية تنعكس علينا سلاما وطمأنينة...

الانسان قادر على صناعة سعادته كماقد يكون سببا لتعاسته

ولنجرب شيئا افضل..

كاالتفائل،

الابتسام،

حسن الظن،

الاعتقاد بأن القادم اجمل..

لما لانعيدها على أنفسنا ونستمر بتكرارهاحتى نصدقها ونتقنها وتصبح يقنابالنهاية؟