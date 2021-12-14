لماذا أزرار قمصان الرجال يميناً والنساء يساراً

أرجع موقع «ستايل بوك» الألماني التناقض في موقع الأزرار على قمصان الرجال والنساء إلى خلفية تاريخية، وذكر أن بداية استخدام الأزرار لربط الثوب ببعضه بعضا بدأت في القرن الثالث عشر، وأن موقعها في قمصان الرجال بدأ يميناً لأنهم كانوا يحملون السيوف وعليهم الجاهزية لإخراج سلاحهم بسرعة من تحت الثوب، لهذا وضع الخياطون أزرار القميص جهة اليمين، لأن معظم الناس تستخدم اليد اليمنى، أما المرأة بسبب حمل طفلها على ذراعها اليمنى عندما تقوم بإرضاعه، فمن السهل عليها أن تفتح أزرار البلوزة عندما يكون في الناحية اليسرى.