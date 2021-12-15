البرتقالة في زجاجة

السلام عليكم



ذات يوم أحضر أب إلى إبنه الصغيرقارورة زجاجية و بداخلها برتقالة كبيرة



فإستغرب الإبن قائلا لأبيه كيف دخلت البرتقالة داخل هاته القارورة



فأخذ الإب إبنه إلى شجرة برتقال و وضع غصن به برتقالة صغيرة في الزجاجة وبدأت تنمو شيئا فشيئا حتى كبرت وعلقت في القارورة



وبعد ذلك إغتنم الأب الفرصة ليشر ح لإبنه المبادئ و الاخلاق لو أننا نغرس في أبنائنا الاخلاق و المبادئ و القيم ونحن في سن صغيرة لصعب إنتزاعها و نحن كبار



أتمنى أنني قد أوصلت لكم ولو فكرة صغيرة عن الموضوع