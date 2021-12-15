البرتقالة في زجاجة

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الأميرة بلقيس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 ديسمبر 2021
المشاركات
24
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
في أرض الله الواسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

ذات يوم أحضر أب إلى إبنه الصغيرقارورة زجاجية و بداخلها برتقالة كبيرة

فإستغرب الإبن قائلا لأبيه كيف دخلت البرتقالة داخل هاته القارورة

فأخذ الإب إبنه إلى شجرة برتقال و وضع غصن به برتقالة صغيرة في الزجاجة وبدأت تنمو شيئا فشيئا حتى كبرت وعلقت في القارورة

وبعد ذلك إغتنم الأب الفرصة ليشر ح لإبنه المبادئ و الاخلاق لو أننا نغرس في أبنائنا الاخلاق و المبادئ و القيم ونحن في سن صغيرة لصعب إنتزاعها و نحن كبار

أتمنى أنني قد أوصلت لكم ولو فكرة صغيرة عن الموضوع
 
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