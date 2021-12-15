البرتقالة في زجاجة

الأميرة بلقيس
:: عضو منتسِب ::
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- 9 ديسمبر 2021
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- محل الإقامة
- في أرض الله الواسعة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
ذات يوم أحضر أب إلى إبنه الصغيرقارورة زجاجية و بداخلها برتقالة كبيرة
فإستغرب الإبن قائلا لأبيه كيف دخلت البرتقالة داخل هاته القارورة
فأخذ الإب إبنه إلى شجرة برتقال و وضع غصن به برتقالة صغيرة في الزجاجة وبدأت تنمو شيئا فشيئا حتى كبرت وعلقت في القارورة
وبعد ذلك إغتنم الأب الفرصة ليشر ح لإبنه المبادئ و الاخلاق لو أننا نغرس في أبنائنا الاخلاق و المبادئ و القيم ونحن في سن صغيرة لصعب إنتزاعها و نحن كبار
أتمنى أنني قد أوصلت لكم ولو فكرة صغيرة عن الموضوع
ذات يوم أحضر أب إلى إبنه الصغيرقارورة زجاجية و بداخلها برتقالة كبيرة
فإستغرب الإبن قائلا لأبيه كيف دخلت البرتقالة داخل هاته القارورة
فأخذ الإب إبنه إلى شجرة برتقال و وضع غصن به برتقالة صغيرة في الزجاجة وبدأت تنمو شيئا فشيئا حتى كبرت وعلقت في القارورة
وبعد ذلك إغتنم الأب الفرصة ليشر ح لإبنه المبادئ و الاخلاق لو أننا نغرس في أبنائنا الاخلاق و المبادئ و القيم ونحن في سن صغيرة لصعب إنتزاعها و نحن كبار
أتمنى أنني قد أوصلت لكم ولو فكرة صغيرة عن الموضوع