السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اليوم جبتلكم موضوع عن التوابل و أسمائها المختلفة



الكركم أو الخرقوم أو العود الأصفر

فلفل أحمر أو فلفل عكري أو التحميرة

زنجبيل أو سكين جبير

فلفل أسود أو ليبزار الأسود

فلفل أبيض أو إبزار أبيض

قرفة

كمون

زعفران يوجد نوعان زعفران شعرة و زعفران الإصطناعي

قسبر

عندنا توابل مختلطة

و توابل خاصة بالحريرة و أخرى بالكسكسي

هاته مجموعة من التوابل المعروفة والتي نستعملها يوميا في أطباقنا



فكيف تسمى في منطقتكم