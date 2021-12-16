الرئيس تبون يوجه رسالة قوية لجميع العرب...

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,753
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
في إطار زيارته اليوم إلى تونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد ... قال الرئيس تبون العبارة التالية
"أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض"

هل فعلا نفهمها ... ويفهما كل من يعنيه الأمر ؟؟؟ (كلمة وحقيقة.. دات معنى عميق جدا)!

 
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