الرئيس تبون يوجه رسالة قوية لجميع العرب...

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
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- النقاط
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- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
في إطار زيارته اليوم إلى تونس ولقائه بالرئيس قيس سعيد ... قال الرئيس تبون العبارة التالية
"أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض"
هل فعلا نفهمها ... ويفهما كل من يعنيه الأمر ؟؟؟ (كلمة وحقيقة.. دات معنى عميق جدا)!
"أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض"
هل فعلا نفهمها ... ويفهما كل من يعنيه الأمر ؟؟؟ (كلمة وحقيقة.. دات معنى عميق جدا)!