تجربة أذهلت العلماء.. تفاصيل شفاء أول مريض بالسكري

فى بشرى سارة للملايين من مرضى السكر حول العالم، كانت هناك مفاجأة كشف عن تفاصيلها الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر فى جامعة هارفارد الأمريكية، بعد شفاء أول إصابة مريض بالسكر

وأوضح الطبيب المصرى فى هارفارد أن تحويل خلايا جذعية إلى خلايا بنكرياس خارج الجسم تعد عملية معقدة جدا وتمر بـ20 مرحلة وبعدها يتم زرعها فى الكبد لتنتج الأنسولين، ولكن هى خلايا بنكرياس خلقت من الخلايا الجذعية، وهو من تحويل نسيج الجلد إلى خلية جذعية ومنها تحول إلى خلايا بنكرياس، وتعتبر هى المرحلة الأولى التى وافقت عليها هيئة الدواء الأمريكية.











علاج جديد يكشف عنه طبيب مصرى فى هارفارد​

وأضاف حمدى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة DMC اليوم الجمعة، إن الإنجاز الحقيقى هو تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياس، مشيرا إلى أن العمليات سيتم عملها للحالات الخطيرة من مرضى السكر غير منتظم وحياتهم معرضة للخطر ولكن فى المستقبل أن هذا العلاج سيكون متاح لجميع المرضى.https://youtu.be/UpycPnMNFJI?t=3