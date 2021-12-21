بوتين يحذر أمريكا من رد عسكري: لدينا «تسيركون» وليس لديكم مثله

قال بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الثلاثاء: ماذا تفعل الولايات المتحدة الآن على الأراضي الأوكرانية، الواقعة ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا، ولكن على عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان لمزيد من التراجع.وتابع: «لا توجد أسلحة فرط صوتية لدى الولايات المتحدة حتى الآن، لكننا نعرف متى سيمتلكونها، هذا أمر لا يمكن إخفاؤه، و(يوما ما) سيسلمونها إلى أوكرانيا.. هذا لا يعني أنهم سيستخدمونها غدا، لأنه يوجد لدينا تسيركون (صاروخ روسي فرط صوتي)، وليس لهم مثله بعد، لكن تحت هذا الغطاء سيسلحونهم وسيدفعون متطرفين من الدولة المجاورة باتجاه روسيا، بما في ذلك إلى شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال، وذلك في ظل ظروف مواتية لهم، كما يبدو لهم».