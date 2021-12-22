السماح للأطفال باتخاذ خياراتهم الخاصة

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من المهم السماح للأطفال باتخاذ خياراتهم الخاصة، بما في ذلك اختيار وسائل عقابهم، والتخطيط لتنظيم جدولهم اليومي، وإتاحة الفرص لهم لتحديد أهدافهم الخاصة، فذلك يجعل الأطفال أكثر انضباطاً وتركيزاً، وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات السليمة في المستقبل، وفي حال شارك الأطفال في تحديد العقوبات الخاصة بهم، فإنّ ذلك سيجعلهم أقل عرضة لاختراق القواعد وتجاوزها، ومن المهم السماح للأطفال باختيار نشاطاتهم المفضلة، وزيادة الحرية لهم باتخاذ خياراتهم الخاصة مع تقدمهم بالعمر؛ لأنّ ذلك سيجعلهم أكثر نجاحاً وسعادة في المستقبل.
 
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