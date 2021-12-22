لا يسمح بما عدا ذلك

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,013
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
ملاحظة هامة إلى جميع المسافرين :
  • الانتباه إلى ان لا يوجد في الآخرة مأوي سوى الجنة والنار ، وعلى كل مسافر أن يختار بينهما قبل السفر للمزيد من المعلومات وتأكيد سلامة الحجز والوصول بأمن :
  • يرجى الاتصال الدائم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
  • علما بان الاتصال مجانا و الوزن الزائد المسموح من الأعمال
  • ومن أراد الاستمتاع بالرحلة أكثر ... فليكثر من ذكر الله تعالى والاستغفار و الصلاة وا السلام على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم .
  • وختاما نتمنى للجميع رحلة ممتعة محفوفة باللطف والسلامة للوصول إلى جنة الفردوس
  • المسئول عن الرحلة : كل مسلم يحمل هم الدعوة الى دين الله تعالى
  • لا اله إلا الله محمد رسول الله
  • اللهم بلغنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مشقة سفر ، وجعلنا اللهم من ورثة الجنة ومتعنا اللهم بالنظر الى وجهك الكريم وارحم اللهم من عمل بما وأعان على نشرها أمين
  • وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على اشرف المرسلين
شروط الوصول بأمان في هذه الرحلة ( تعليمات الأمان )
  • على حضرة المسافرين الكرام إتباع التعليمات الواردة في كتاب الله تعالي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمها :
  • طاعة الله وحبه وخشيته
  • طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وإتباع سنته
  • التذكر الدائم للموت
  • بـــر الوالديـــــــــن
  • حل المأكل والمشرب... وغيرها ذلك من الشروط الواردة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
 
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