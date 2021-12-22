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من عنوان موضوعي نقتبس بعض الأحداث

مصائب قوم عند قوم فوائد....





كثيرا ما سمعناها أو ترددت علينا أو حتى حدثت مواقف تجعلنا نقول أن مصائب غيرنا رجعت علينا بفوائد أو نستنتج من مصائب غيرنا ما يجعلنا نحذر من قصصهم وواقعهم أو مصائبهم فلنرى متى تكون المصيبة فائدة





نحن قوم كنا لا نعيش على مصيبة غيرنا بل كان حزن جيراننا هو حزننا وفرحهم هو فرحنا كنا لا نأكل وجارنا جائع ولا ننام وطفل يتيم يذرف دموع اليتم وكنا وكنا وانا اخاكب هنا أبناء جيلي ويعرفون كيف عشنا





اليوم ننضر لمصائب جارة ترملت لنضحك ونقول ربما من جهلنا ارتاح زوجها ...او فرحت هي بموته أو لربما احد ما دعى علبها فترملت وهنا يبقى السؤال مطروح مصيبتها عظيمة أم جهلنا أعظم وماهي فائدتنا ؟

ننضر لمصيبة مريض أو أم لطفل معاق على أنها عالة على المجتمع وان ذلك الطفل معاق يخيف زملاىه في المدرسة فلا داعي ليدرس او يعرقل الاستاذة أو وأو وأو ألف احتمال ونحن ماذا نضحك على ذاك المعاق وننضر له كأنه وباء وقع على الأم والأب وليس إبتلاء ..ننظر لتلك العائلة كانها أتت من كوكب آخر ونشمئز من وجوده بيننا ...إذن فائدتنا من مصيبتهم أننا نعايرنم بأولادنا السليمون فمن المعاق هنا نحن أم هم ؟





ننضر لمصيبة أم ربت وتعبت وسهرت وأب شقى وتعب خارج ببت وداخله ولكن للأسف أكمل الشارع تربية أولادهم منهم السكير ومنهم تاجر مخدرات ومنهم اللص وخريج السجون مصيبتهم في أولادهم ونحن فائدتنا أسرة عديمة تربية ام مستهترة أب غير مسؤوول شباب يستعر منهم المجتمع حيثما توجعو وصمة عار في حينا ونسينا اننا نحن لصوص الرحمة وتجار الضمير ومدمتين أكل لحم البشر وعرضهم دون ان نرحم تلك الأم أو ذاك الأب أو حتى نمد يد العون لذاك الشاب ليخرج مما فبه اذن مصيبتهم فائدتنا ان نستعر من أمثالهم ....





مصيبة فتاة تأخر زواجها أو ربما لن تتزوج العانس ينسون مناداتها بإسمها البايرة بالعامية فقط لانها لم تحظى بزوج النصيب وإرادة الله لكن تأتي ابنة ال 18 لتفتخر البزواج امامها كأنه إنجاز عظيم وكأنها تضمن الحياة لربما تترمل أو تطلق أو يتزوج عليها أو أي ما يجعلها تدفع ثمن معايرتها لاخرى فقط لان لله حكمة في تأخر أو عدم زواجها مصيبتها للبعض فوائد لا أنا تزوجت لا أنا أم تلك العانس وفلانة وعلانة مصيبتهم فوائد عند نساء لم يضعن حساب لغدر الحياة





أعطيت أمثلة لمصائب قوم عندنا للأسف فوائد نقتات من نصائب غيرنا لنأذيهم بنظرتنا ورأينا واستهتارنا بأوجاعهم







أخبروني عن مصاب قوم وفوائدها حولكم