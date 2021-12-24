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نصيحة اليوم والغد (منقولة)
نصيحة اليوم والغد
لا تصدق أي معلومة منقولة عن الشخص حتى تسمعها منه شخصياً
القيل والقال هي قناعات الشخص الناقل وليست حقيقة المنقول عنه..
نصيحة اليوم والغد
لا تثق بأحد و لا تتوسل لأي أحد ، و لا تتوقع أي شيء من أي شخص .
نصيحة اليوم والغد
لا تصدقوا الكلام الطويل والحلو ، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف فقط !!
نصيحة اليوم والغد
المعاملةُ ليست بالمِثل بل بالحُسنى، والبقاء ليس للأقوى ولكن للأنقى .
نصيحة اليوم والغد
لا تكثر الشكوى فيأتيك الهم أكثر من الحمد لتأتيك السعادة
نصيحة اليوم والغد
لا تندموا على حُب أو معروف أو خير قدمتموه لأحدهم ولم يكن يستحقه، كونوا دائماً مُعتزين بنقاء قلوبكم، إيّاكم أن تلوموا طهارتكم.