نصيحة اليوم والغد (منقولة)

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
428
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر

نصيحة اليوم والغد
لا تصدق أي معلومة منقولة عن الشخص حتى تسمعها منه شخصياً
القيل والقال هي قناعات الشخص الناقل وليست حقيقة المنقول عنه..

eb90c19e9192f416eb6ff77b95b97a8b.jpg
 
حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
428
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
نصيحة اليوم والغد
لا تصدقوا الكلام الطويل والحلو ، خذوا الحقيقة من أفواه المواقف فقط !!

d6f85c761df50723ed85ced9d73fc39e.jpg
 
حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
428
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
نصيحة اليوم والغد
المعاملةُ ليست بالمِثل بل بالحُسنى، والبقاء ليس للأقوى ولكن للأنقى .
8b2207b1d077df6becd71f7b5ce5d022.jpg
 
حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
428
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
نصيحة اليوم والغد
لا تندموا على حُب أو معروف أو خير قدمتموه لأحدهم ولم يكن يستحقه، كونوا دائماً مُعتزين بنقاء قلوبكم، إيّاكم أن تلوموا طهارتكم.

e5a2e8eccd678b895e71f82d733c6030.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top