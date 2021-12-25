حقرة باسم الابوة أو الامومة

كثيرا ما نجد في بعض الاسر، احد الابناء، مسلط عليه ظلم كبير، يطالب بالكثير، ويحاسب على أي تقصير، يُبتز ويهان ، ومهما فعل ومهما اعتذر فهو دوما في دائرة الاتهام...هذا الابن أو البنت في العادة يكونا على خلق، ويتصفان باللين والمسالمة. في حين أن الابن المشاغب والطائش والبخيل وربما المنحرف دوما مقرب من قلب ابيه أو أمه لا يمس من احد، ولا يُظام. فتبا للوالدين حين يظلمان