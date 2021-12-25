حقرة باسم الابوة أو الامومة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,020
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
كثيرا ما نجد في بعض الاسر، احد الابناء، مسلط عليه ظلم كبير، يطالب بالكثير، ويحاسب على أي تقصير، يُبتز ويهان ، ومهما فعل ومهما اعتذر فهو دوما في دائرة الاتهام...هذا الابن أو البنت في العادة يكونا على خلق، ويتصفان باللين والمسالمة. في حين أن الابن المشاغب والطائش والبخيل وربما المنحرف دوما مقرب من قلب ابيه أو أمه لا يمس من احد، ولا يُظام. فتبا للوالدين حين يظلمان.
مخ الهدرة:كبدة وحاطين عليها الفردة.
 
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