بعد وجبة العشاء

الكثير من الاسر يسرع أفرادها الى مغادرة مائدة العشاء مباشرة بعد الفراغ من الاكل .

الأم : هيا هزو لماعن ...

الابن : انا نروح نتفرج...

الاب : انا تعبان نروح نتمد في فراشي..

البنت: وينه بروطابلي...كان يسوني..!!

اعتقد أن جلسة بعد العشاء لنصف ساعة أو اكثر نتجاذب فيها اطراف الحديث مهمة جدا، جلسة للسمر وللمزاح، نصنع فيها عبر الحوار ضحكة صادقة، على وجوه مرهقة من عناء العمل، أو ضغط حصص التكوين و الدراسة.

مخ الهدرة:الدنيا ربحات...والبوجادي اللي ما يعرفش كيفاه يبروفيتي لوكازيو مع اهله واولاده .