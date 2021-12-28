نتائج اوسكار اللمة لسنة 2021

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,867
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء

كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن

نتائج أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018 مـــ


وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

النتائج :
افضل عضو وعضوة:

@سعد606
@اميرة المدائن
يتحصلان على وسام
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افضل عضو شرفي
@ليليا مرام

تتحصل على وسام
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افضل عضو في منتدى مشكلتي
@فريد أبوفيصل

يتحصل على وسام
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افضل مشرف لسنة 2021
@Golden Man

يتحصل على وسام
5.gif
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افضل مشرفة سنوية
@*amani*

تتحصل على وسام
66.gif
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افضل مشرف سنوي مميز
@زخرفة حرف

تتحصل على وسام
7.gif
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افضل مراقب
الاخ
ماستر

يتحصل على وسام
9.gif
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افضل المواهب

في مجال
المهرات اليدوية

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من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم

السلام عليكم ان شاء الله احوالكم بخير من اخر اعمالي تركيب بوستير في غرفه نوم بوستير ورقي عادي صوره للطبيعه تجمع بين البحر والغابه المواد المستعمله متوفره وباثمان مناسبه لكل الطبقات بوستير صنع صيني نوعيه اولى غراء خاص للتركيب اولا تسويه الحائط وسد الثقوب وازاله الشوائب طلاء طبقه من المثبت...
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@sami44

في مجال
الخواطر والأشعار:

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تشطيري لقصيدة طرقت باب الرجا

تشطيري لقصيدة ” طرقتُ بابَ الرَّجا والناسُ قد رقدوا” لابن النحوي التوزري """ طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا “والدَّمعُ يُنبي بما في القلبِ يتقدُ” “فهبَّتِ الآهُ من نارٍ تحرقُني” وبتُّ أشكو إلى مولاي ما أجدُ وقلتُ يا أملي في كل نائبة “في حبلِها الهمُّ والآلامُ والعقدُ” “وليسَ في حلِّها إلاكَ...
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@زاهية بنت البحر

في مجال التصوير عندنا موضوعين رائعين
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( لا تلتفِت ) .

- سلامُ اللّه يغشاكُم يا رِفاق وَ صبَاحكم سَواسِن أحببتُ أن يكون لي بَصمة في هذَا القسم : (
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@سَجَى
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التقاطات بكاميرا canon550d

الكاميرا المستعملة canon550d مود مانيال عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm الالتقاطات السابقة موجودة على هدا الرابط https://www.4algeria.com/forum/t/495746/ اتمنى ان تكون الالتقاطات قد نالت اعجابكم الى الملتقى ان شاء الله
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@Soumia hadj mohammed

في مجال
القصص و الروايات
عندنا احدى الروائع
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فهرس قصة آمال وآلام ل أبو مارية

هنا يتم تجميع أجزاء قصة آمال وآلام للكاتب @أبو مارية روابط القصة تجدونها هنا: https://www.4algeria.com/forum/t/494376/ https://www.4algeria.com/forum/t/494393/ https://www.4algeria.com/forum/t/494418/ https://www.4algeria.com/forum/t/494556/
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@أبو مارية


يتحصل كل صاحب موهبة على وسام
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أفضل موضوع للسنة

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عروس الساورة تاغيت 1

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين إن شمس الصحراء لا تشبه الشموس الأخرى إذ لا يستطيع أن يحجب أشعتها شجر ولا وصخر، بل هي مُسلطة على الرمال كاملة لا...
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@Rayhan

تتحصل على وسام
موضوع.gif
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هذا تقييم وحوصلة لعام كامل من العطاء ، وذلك يخص مجموعة
الأعضاء والمشرفين والمشرفات والمراقبين.
وهدفها التكريم و التحفيز والشكر





بارك الله فيكم
وجمعنا الله و اياكم في لمة الخير دائما و ابدا بحول الله

تحت اشراف
@السلطانة
@الامين محمد
 
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