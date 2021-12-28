نتائج اوسكار اللمة لسنة 2021

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين إن شمس الصحراء لا تشبه الشموس الأخرى إذ لا يستطيع أن يحجب أشعتها شجر ولا وصخر، بل هي مُسلطة على الرمال كاملة لا...