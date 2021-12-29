ولادة الأطفال.. ما السر وراء إيقافها أو تقليلها_ثم محاولة العودة لها الآن..!؟

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,810
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله أعزائي

ظواهر مجتمعية كثيرة توقع في عالمنا...
نناقش اليوم واحدة منها ..
لخطورتها وحساسيتها !

ما السر في اعتقادكم............وراء سياسات.... إيقاف وتقليل ___إنجاب الأطفال__ حتى الماضي القريب!
__ثم محاولة العودة للإنجاب الآن !!!!؟

حدث هدا ويحدث في المجتمعات المسلمة .. والغير مسلمة بشكل أخص

ولكن هناك العديد من الدراسات تشير الى سياسات حكومية في العديد من دول العالم حالياااااا ... تحث بالعودة الى الانجاب الطبيعي ..بل والتشجيع عليه بمكافآت مالية !؟

ما السر في دالك في اعتقادكم ؟

والصين نمودج ومثال عن هدا ..!؟؟ (انظر الفيديو)

 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,210
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

فعلا موضوع مهم
أصبح الانخفاض في معدل المواليد أحد أكثر الموضوعات التي يجري الحديث عنها في عموم الصين بغض النظر عن الدول الأخرى حيث يسود الإحساس بأن ثمة أزمة تواجهها البلاد على هذا الصعيد
ومن أجل أن تواصل الصين نموها الاقتصادي ودعم المسنين فيها تحتاج إلى زيادة في السكان وليس انخفاضاً، وجاء قرار إنهاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 خدمة لهذه الغاية، إلا أن البيانات تظهر عكس ذلك. فرغم فتح باب الإنجاب، لا يبدو أن الشباب الصيني يرغب في الأطفال

فــ
لماذا بات الأمر مُلحّاً الآن؟

تتحول الصين على نحوٍ متسارع إلى مجتمع مسن، فبالإضافة إلى الانخفاض في عدد المواليد، يعيش الناس لسنوات أطول الآن في الصين. حيث كان معدل الحياة 66 عاماً عندما بدأ العمل بسياسة الطفل الواحد، ولكن هذا المعدل ارتفع الآن إلى 76 عاماً. وهذا سيضع قيداً كبيراً على اقتصاد الصين خلال العقود المقبلة.

يعني من خلال هذه الاسطر تقدر تفهم صلب السياسة لي راهم ينتاهجوها و التسهيلات هذي نتيجة لكونها في بلد متطور باختلاف الدول العالم الثالث ف الانجاب يعد مشكلة كبيرة لهم

بارك الله فيك على اثارة هدا الموضوع
بالتوفيق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top