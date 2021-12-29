ولادة الأطفال.. ما السر وراء إيقافها أو تقليلها_ثم محاولة العودة لها الآن..!؟

السلام عليكم ورحمة الله أعزائي

ظواهر مجتمعية كثيرة توقع في عالمنا...

نناقش اليوم واحدة منها ..

لخطورتها وحساسيتها !

ما السر في اعتقادكم............وراء سياسات.... إيقاف وتقليل ___إنجاب الأطفال__ حتى الماضي القريب!

__ثم محاولة العودة للإنجاب الآن !!!!؟



حدث هدا ويحدث في المجتمعات المسلمة .. والغير مسلمة بشكل أخص



ولكن هناك العديد من الدراسات تشير الى سياسات حكومية في العديد من دول العالم حالياااااا ... تحث بالعودة الى الانجاب الطبيعي ..بل والتشجيع عليه بمكافآت مالية !؟

ما السر في دالك في اعتقادكم ؟