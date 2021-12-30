مصيدة الذكريات

فراق ابي
ذاكرتي كل ليلة تذكرني بوالدي الذي فارقنا وتركنا بقدر الله وهو الموت رحمه الله
كل يوم يمر بدونه يكون مصيدة لعقلي
وحزن لقلبي
ودمعة لعيني
اذا مررت علي غرفة نومه تذكرته وهو يقرأ الجريدة
واذا مررت بباقي اركان المنزل اراه كأنه حقيقة مازال متواجد معنا ولم يفارقنا
مفارقة والدي لي جعلتني مكسورومشتاق لدرجة الهيام
لم يبقي من والدي سوي الذكريات واخر كلماته لي وهو علي فراش الوداع
اعتنو بامكم ولا تنسو صلاتكم واسمحو لي لم اتذكركم عندما اشتد مرضي
وكان اخر كلامه سورة الفاتحة
فيا ربي اني ودعت الظل الذي آوي إليه في كل حين أبي الغالي لن أفيك حقك يا أبي الغالي فكيف للغة أن تحمل ما لا تستطيع احتماله من أرقى المعاني مشاعري أكبر من أن أسطرها على الورق
ولكني
لا أملك إلّا أن أدعو الله ان يجعل من الفاتحة فاتحة له ابواب جنة الفردوس امين يارب
ذاكرتي كل ليلة تذكرني بوالدي الذي فارقنا وتركنا بقدر الله وهو الموت رحمه الله
كل يوم يمر بدونه يكون مصيدة لعقلي
وحزن لقلبي
ودمعة لعيني
اذا مررت علي غرفة نومه تذكرته وهو يقرأ الجريدة
واذا مررت بباقي اركان المنزل اراه كأنه حقيقة مازال متواجد معنا ولم يفارقنا
مفارقة والدي لي جعلتني مكسورومشتاق لدرجة الهيام
لم يبقي من والدي سوي الذكريات واخر كلماته لي وهو علي فراش الوداع
اعتنو بامكم ولا تنسو صلاتكم واسمحو لي لم اتذكركم عندما اشتد مرضي
وكان اخر كلامه سورة الفاتحة
فيا ربي اني ودعت الظل الذي آوي إليه في كل حين أبي الغالي لن أفيك حقك يا أبي الغالي فكيف للغة أن تحمل ما لا تستطيع احتماله من أرقى المعاني مشاعري أكبر من أن أسطرها على الورق
ولكني
لا أملك إلّا أن أدعو الله ان يجعل من الفاتحة فاتحة له ابواب جنة الفردوس امين يارب