السعادة عند الجزايري

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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اَلَسَلَاَمَ عَلَيَكَمَ وًّرَحَمَةٍ اَلَلَهَ وًّبَرَكَاَتَهَ
ان شاءالله تكونون بألف خير يامعشر اللمة وشعب واش راك تهدر
وانا شفت لمحاجب تاع اختنا @Rayhan
جاني الالهام وتفكرت نهدر فوحد الموضوع
وتفكرت غنااااية آه كم أحبها
كم أهواها كم أعشقها آه آه
حاجة يحبوها كامل الجزاييريين والعرب والناس كااامل
ولي هي
المآكلة
علابالك السعادة تاع الجزايري كي تقولو راك معروض للعرس يبقئ يستنئ في اللحظة الاسطورية لي يحطو فيها لعشااااا
قد لمعت عينااااااه
تيراااراراارا
ويقعد يستنئ في الطرف تاع اللحم والدجاااج والشخشوخة والحريرة والرولي وووو
وحييلي التقليدي بانواعو
ومنحكيلكمش في رمضان قمة السعادة عندو كي يفطر وينطلق للمايدة ويبدا ياكل عالبوراااك والشربة والحلو والمراقي والفلووون والكسرة وكي يزيد يتصحر
كي كنا صغار بكري ونروح للعراس مننساش منظر هاذاك الڨازوووز حبيب قلبي
ومتنساوش الجزايري في العيد لكبير لجزايري يشمر على ذرعيه ويبدا ليا ليك
البوزلوف والمشوي لمقلي العصبانة الدوااارة ..
تجي بنكهة خاصة
الجزايري يشعر بالسعادة كي تعرضو ل
عرس
طهور
خطبة
عقد
حفلة نجاح
عيد
..حنا شعب قلبو بيض بصح نحبو ناكلو هههه منكذبوش عرواحنا
يعني حنا شعب تاع كرشو
ان شاءالله تكونون بألف خير يامعشر اللمة وشعب واش راك تهدر
وانا شفت لمحاجب تاع اختنا @Rayhan
جاني الالهام وتفكرت نهدر فوحد الموضوع
وتفكرت غنااااية آه كم أحبها
كم أهواها كم أعشقها آه آه
حاجة يحبوها كامل الجزاييريين والعرب والناس كااامل
ولي هي
المآكلة
علابالك السعادة تاع الجزايري كي تقولو راك معروض للعرس يبقئ يستنئ في اللحظة الاسطورية لي يحطو فيها لعشااااا
قد لمعت عينااااااه
تيراااراراارا
ويقعد يستنئ في الطرف تاع اللحم والدجاااج والشخشوخة والحريرة والرولي وووو
وحييلي التقليدي بانواعو
ومنحكيلكمش في رمضان قمة السعادة عندو كي يفطر وينطلق للمايدة ويبدا ياكل عالبوراااك والشربة والحلو والمراقي والفلووون والكسرة وكي يزيد يتصحر
كي كنا صغار بكري ونروح للعراس مننساش منظر هاذاك الڨازوووز حبيب قلبي
ومتنساوش الجزايري في العيد لكبير لجزايري يشمر على ذرعيه ويبدا ليا ليك
البوزلوف والمشوي لمقلي العصبانة الدوااارة ..
تجي بنكهة خاصة
الجزايري يشعر بالسعادة كي تعرضو ل
عرس
طهور
خطبة
عقد
حفلة نجاح
عيد
..حنا شعب قلبو بيض بصح نحبو ناكلو هههه منكذبوش عرواحنا
يعني حنا شعب تاع كرشو