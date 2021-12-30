السعادة عند الجزايري

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
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19 سبتمبر 2009
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أنثى
اَلَسَلَاَمَ عَلَيَكَمَ وًّرَحَمَةٍ اَلَلَهَ وًّبَرَكَاَتَهَ
ان شاءالله تكونون بألف خير يامعشر اللمة وشعب واش راك تهدر
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وانا شفت لمحاجب تاع اختنا @Rayhan
جاني الالهام وتفكرت نهدر فوحد الموضوع
وتفكرت غنااااية آه كم أحبها
كم أهواها كم أعشقها آه آه
حاجة يحبوها كامل الجزاييريين والعرب والناس كااامل
ولي هي

المآكلة

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علابالك السعادة تاع الجزايري كي تقولو راك معروض للعرس يبقئ يستنئ في اللحظة الاسطورية لي يحطو فيها لعشااااا
قد لمعت عينااااااه
تيراااراراارا
ويقعد يستنئ في الطرف تاع اللحم والدجاااج والشخشوخة والحريرة والرولي وووو
وحييلي التقليدي بانواعو

ومنحكيلكمش في رمضان قمة السعادة عندو كي يفطر وينطلق للمايدة ويبدا ياكل عالبوراااك والشربة والحلو والمراقي والفلووون والكسرة وكي يزيد يتصحر
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كي كنا صغار بكري ونروح للعراس مننساش منظر هاذاك الڨازوووز حبيب قلبي
ومتنساوش الجزايري في العيد لكبير لجزايري يشمر على ذرعيه ويبدا ليا ليك
البوزلوف والمشوي لمقلي العصبانة الدوااارة ..

تجي بنكهة خاصة

الجزايري يشعر بالسعادة كي تعرضو ل
عرس
طهور
خطبة
عقد
حفلة نجاح
عيد
..حنا شعب قلبو بيض بصح نحبو ناكلو هههه منكذبوش عرواحنا

يعني حنا شعب تاع كرشو

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