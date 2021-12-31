موسكوتشو اقتصادي من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,809
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نهاركم سعيد
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مقادير موسكوتشو ب 3بيضات:

3بيضات رشة ملح نضربهم مليح نزيد عليهم كاس سكر عادي

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نخلط مليح نزيد كاس حليب على 3 مرات ونزيد كاس حليب لافاني مبشور الليمون نخلط
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واخيرا 2خميرة 3كؤوس فرينة مغربلة
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ندهن مول ونفرغ الخليط
حطيت فوسطها معجون المشماش



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وأضعها في الفرن
دهنتها بملعقتين معجون مع غصير ليمون وقليل من ماء الزهر
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شهية طيبة

ملاحظة:
لبنات اللمة:
الرجاء مشاركاتنا بوصفات حصرية من مطبخكن المطبخ اللماوي يستغيييييث
لاتبخلن عليه اخواتي
 
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