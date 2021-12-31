موسكوتشو اقتصادي من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نهاركم سعيد
مقادير موسكوتشو ب 3بيضات:
3بيضات رشة ملح نضربهم مليح نزيد عليهم كاس سكر عادي
نخلط مليح نزيد كاس حليب على 3 مرات ونزيد كاس حليب لافاني مبشور الليمون نخلط
واخيرا 2خميرة 3كؤوس فرينة مغربلة
ندهن مول ونفرغ الخليط
حطيت فوسطها معجون المشماش
وأضعها في الفرن
دهنتها بملعقتين معجون مع غصير ليمون وقليل من ماء الزهر
شهية طيبة
ملاحظة:
لبنات اللمة:
الرجاء مشاركاتنا بوصفات حصرية من مطبخكن المطبخ اللماوي يستغيييييث
لاتبخلن عليه اخواتي
نهاركم سعيد
مقادير موسكوتشو ب 3بيضات:
3بيضات رشة ملح نضربهم مليح نزيد عليهم كاس سكر عادي
نخلط مليح نزيد كاس حليب على 3 مرات ونزيد كاس حليب لافاني مبشور الليمون نخلط
واخيرا 2خميرة 3كؤوس فرينة مغربلة
ندهن مول ونفرغ الخليط
حطيت فوسطها معجون المشماش
وأضعها في الفرن
دهنتها بملعقتين معجون مع غصير ليمون وقليل من ماء الزهر
شهية طيبة
ملاحظة:
لبنات اللمة:
الرجاء مشاركاتنا بوصفات حصرية من مطبخكن المطبخ اللماوي يستغيييييث
لاتبخلن عليه اخواتي