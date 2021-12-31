بطبوط محشي

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام الأكملان التامان على أفصح من نطق بالضاد وأفضل من أوتي فصل الخطاب وجوامع الكلم ، سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبدالله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والجاه الأعظم ، وعلى آله الأطهار وصحبه
إن شاء الله تكونوا بخيرا دائما يارب
المهم هاني رجعلتكم بوصفة جديدة
درتها في مدة و لاول مرة يعني
ديرو عين شافت و عين ماشافت ههه
نخليكم مع الوصفة
واي سؤال مرحبا
شكون كيفي يعجبوها الالوان في الاكل
ايا نوضي سيدتي طيبي حاجة شابة لولادك بمناسبة العودة للمدرسة
ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم
و إلى اللقاء .......♥.. ......
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