بطبوط محشي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,240
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام الأكملان التامان على أفصح من نطق بالضاد وأفضل من أوتي فصل الخطاب وجوامع الكلم ، سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبدالله صاحب المقام المحمود والحوض المورود والجاه الأعظم ، وعلى آله الأطهار وصحبه

إن شاء الله تكونوا بخيرا دائما يارب
المهم هاني رجعلتكم بوصفة جديدة
درتها في مدة و لاول مرة يعني
ديرو عين شافت و عين ماشافت ههه

نخليكم مع الوصفة
واي سؤال مرحبا

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شكون كيفي يعجبوها الالوان في الاكل 😂😂😂

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ايا نوضي سيدتي طيبي حاجة شابة لولادك بمناسبة العودة للمدرسة 😜
ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم
و إلى اللقاء .......♥.. ......



 
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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,133
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
انتي ناوية تقتليني يا بنتي كل شوي تعملي وصفة اشهى من اللي قبلها ومن الوصفات المحببة 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

ما شاء الله والله الشكل النهائي لذيذ جداااااااااااا
تسام ايديكِ حبيبتي على الوصفة الشهية 😍😍
 
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