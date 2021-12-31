بئر بن عصمان معلم تاريخي بولاية ڨالمة

السلطانة

السلطانة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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يوجد "بئر بن عصمان" على بعد حوالي كيلومترين من الجوهرة السياحية حمام الدباغ، وعلى بعد حوالي 25 كلم من ولاية قالمة، وهو عبارة عن بحيرة جوفية وظاهرة غريبة لا تزال تحتفظ بأسرارها إلى يومنا هذا، وقد تشكلت بفعل حركة جيولوجية سنة 1878 جراء هزة أرضية أدت إلى ظهورها، ويوجد نهر داخل الكهف، مياهه عذبة ويتسع لـ100 متر طولا و40 متر عرضا و15 متر عمقا، كما تمتاز البحيرة بظلام دامس ويسمع فيها أزير طائر، حيث يشهد في فصل الربيع تدفق الزوار إليه، ويقال بأن سكان المنطقة قديما وضعوا به كمية من النخالة وتابعوا جريان المياه فوجدوا أن النخالة وصلت إلى شواطئ سكيكدة.

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الصور من التقاطي في عطلة الشتاء
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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,821
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
في عام 2012، زاره الغطاس الفرنسي العالمي "بيرنار بيرنبيو" المختص في الغطس في البحيرات والمحيطات، حطم الرقم القياسي لمسافة الغطس بـ330 مترا، والكهوف والمغارات بـ74 مترا، حيث قام رفقة جمعية "هيبون" من عنابة ومصور تحت الماء من ناد تونسي، بعبور هذا النهر بحوالي 120 مترا، لكن الإمكانيات المادية لم تسمح بمتابعة الغطس، مما يتطلب وفرة عتاد خاص بسبب ارتفاع البرودة ونقص الأوكسجين والضغط الكبير، وعند الرجوع اكتشفوا داخل المغارة قاربا يعود إلى الحقبة الفرنسية مكتوب عليه من الجهة اليمنى "بون" ومن الجهة اليسرى "جورجات رينو"، أما العمق الذي تم الوصول إليه فهو 14 مترا، حيث حاول الغطاس القيام بعملية المسح الطوبوغرافيا لـ«البئر".
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,821
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وخلال عامي 2013-2014، قام باحثون من جامعة عنابة بدراسة على مستوى هذا الغار واكتشفوا أن حوالي 8 أنواع من الخفافيش المهددة بالانقراض موجودة فيه. ولا يزال هذا المعلم أعجوبة جيولوجية تخفي أسرارا كثيرة، الأمر الذي يستوجب متابعة البحث والاكتشاف خاصة أنه محط أنظار السياح القادمين إلى قالمة، ومن شأنه توفير المدخول لبلدية حمام الدباغ باعتباره قطبا سياحيا خاصة أثناء فصل الربيع، ولم لا تسييجه وتصنيفه كمعلم من معالم ولاية قالمة.
 
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