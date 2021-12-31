بئر بن عصمان معلم تاريخي بولاية ڨالمة

السلطانة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد "بئر بن عصمان" على بعد حوالي كيلومترين من الجوهرة السياحية حمام الدباغ، وعلى بعد حوالي 25 كلم من ولاية قالمة، وهو عبارة عن بحيرة جوفية وظاهرة غريبة لا تزال تحتفظ بأسرارها إلى يومنا هذا، وقد تشكلت بفعل حركة جيولوجية سنة 1878 جراء هزة أرضية أدت إلى ظهورها، ويوجد نهر داخل الكهف، مياهه عذبة ويتسع لـ100 متر طولا و40 متر عرضا و15 متر عمقا، كما تمتاز البحيرة بظلام دامس ويسمع فيها أزير طائر، حيث يشهد في فصل الربيع تدفق الزوار إليه، ويقال بأن سكان المنطقة قديما وضعوا به كمية من النخالة وتابعوا جريان المياه فوجدوا أن النخالة وصلت إلى شواطئ سكيكدة.
الصور من التقاطي في عطلة الشتاء
يوجد "بئر بن عصمان" على بعد حوالي كيلومترين من الجوهرة السياحية حمام الدباغ، وعلى بعد حوالي 25 كلم من ولاية قالمة، وهو عبارة عن بحيرة جوفية وظاهرة غريبة لا تزال تحتفظ بأسرارها إلى يومنا هذا، وقد تشكلت بفعل حركة جيولوجية سنة 1878 جراء هزة أرضية أدت إلى ظهورها، ويوجد نهر داخل الكهف، مياهه عذبة ويتسع لـ100 متر طولا و40 متر عرضا و15 متر عمقا، كما تمتاز البحيرة بظلام دامس ويسمع فيها أزير طائر، حيث يشهد في فصل الربيع تدفق الزوار إليه، ويقال بأن سكان المنطقة قديما وضعوا به كمية من النخالة وتابعوا جريان المياه فوجدوا أن النخالة وصلت إلى شواطئ سكيكدة.
الصور من التقاطي في عطلة الشتاء