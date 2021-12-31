بئر بن عصمان معلم تاريخي بولاية ڨالمة

في عام 2012، زاره الغطاس الفرنسي العالمي "بيرنار بيرنبيو" المختص في الغطس في البحيرات والمحيطات، حطم الرقم القياسي لمسافة الغطس بـ330 مترا، والكهوف والمغارات بـ74 مترا، حيث قام رفقة جمعية "هيبون" من عنابة ومصور تحت الماء من ناد تونسي، بعبور هذا النهر بحوالي 120 مترا، لكن الإمكانيات المادية لم تسمح بمتابعة الغطس، مما يتطلب وفرة عتاد خاص بسبب ارتفاع البرودة ونقص الأوكسجين والضغط الكبير، وعند الرجوع اكتشفوا داخل المغارة قاربا يعود إلى الحقبة الفرنسية مكتوب عليه من الجهة اليمنى "بون" ومن الجهة اليسرى "جورجات رينو"، أما العمق الذي تم الوصول إليه فهو 14 مترا، حيث حاول الغطاس القيام بعملية المسح الطوبوغرافيا لـ«البئر".