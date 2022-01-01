تبون: 2022 سيكون عام الإقلاع الاقتصادي

ناصر dz

ناصر dz

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أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن عام 2022 سيكون عام "الإقلاع الاقتصادى" فى الجزائر، والانفتاح على التعاون مع كل الشركاء، والاضطلاع بدور استتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأوضح تبون - خلال كلمته بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة - أن الوقت قد حان، عقب استكمال بناء الصرح المؤسساتى للدولة، للتوجه لاستكمال "الأشواط الحاسمة المنتظرة فى مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة فى الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة"، مشيرا إلى وجود صعوبات لتحرير هذه الطاقات من "قبضة الاحتكار والمستنزفين لخيرات الأمة بغير وجه حق".

وشدد الرئيس الجزائرى على أنه لا مجال لإهدار الطاقات والجهود فى الانشغال بقضايا هامشية، لأن التحديات اليوم تتمثل فى توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطنى إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة، وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم فى كل ربوع البلاد.
 
Golden Man

Golden Man

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قال ناصر dz:
أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن عام 2022 سيكون عام "الإقلاع الاقتصادى" فى الجزائر، والانفتاح على التعاون مع كل الشركاء، والاضطلاع بدور استتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأوضح تبون - خلال كلمته بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة - أن الوقت قد حان، عقب استكمال بناء الصرح المؤسساتى للدولة، للتوجه لاستكمال "الأشواط الحاسمة المنتظرة فى مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة فى الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة"، مشيرا إلى وجود صعوبات لتحرير هذه الطاقات من "قبضة الاحتكار والمستنزفين لخيرات الأمة بغير وجه حق".

وشدد الرئيس الجزائرى على أنه لا مجال لإهدار الطاقات والجهود فى الانشغال بقضايا هامشية، لأن التحديات اليوم تتمثل فى توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطنى إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة، وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم فى كل ربوع البلاد.
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الله يوفق الجزائر وكل المسلمين

التحديات كبيرة خلال سنة 2022 ... ولكن النصر أكيــــــــد, ولا شك فيه.. بإذن الله


شكرا على مشاركتنا موضوع الساعة هدا أخي

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