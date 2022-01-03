مشاركة تاريخ عائلة الأبوين مع الأطفال

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت
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ذكر
يساهم مشاركة تاريخ عائلة الأبوين في نجاح الأطفال وتحقيق السعادة لهم في المستقبل، فقد أظهرت الدراسات تأثير معرفة الأطفال عن تاريخ عائلاتهم في زيادة القدرة على تحقيق احترام الذات، ومن الأمور التي يُمكن للأطفال معرفتها: الأمراض التي كان يعاني منها الوالدين أو أحدهما في الماضي، وبعض المواقف التي تعرّض لها الوالدين في صغرهما، فتلك الأمور تساعد على تقوية الروابط العائلية، وتجعل الأطفال أكثر مرونة
 
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