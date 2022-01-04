Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,877
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم أحباب وزوار منتديات اللمة الكرام
( للتوسيــع ثقافتكم) ...
نقدم لكم اليوم
خريـــــطة تبين.. أسماء الدول وعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها ؟؟
ومن بينها الدول الخمس لمجلس الأمـر!
" كما نود التنويه بأن الدول الموجودة في القائمة .. هي فقــط الدول التي أعلنت أنها تمتلك هدا السلاح الخطير ....( ولـكن بعض الدراسات تشير إلى العديد من الدول الأخرى صنعت و تمتلك هدا السلاح بشـكل سري ولم تصرح به . .. تجنبا للمشاكل التي قد تواجهها ادا صرحت بدالك ..! ... حيث يريد ممتلكو هدا السلاح الخطيـر وبالاخص الاعضاء 5 لمجلس الامن ..الإنفراد لوحدهم بامتلاكه وتهديد أي دولة في العالم تسعى الى التقدم وتريد منافستهم ) . !!
من أجل بسط نفودهم الإقتصادي والسياسي على العالم !!
يوجد في الخريطة دولة مسلمة فقط (باكستان) !
مادا لاحظتم.. وما تعليقكم......؟؟؟
__________________________
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@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة
( للتوسيــع ثقافتكم) ...
نقدم لكم اليوم
خريـــــطة تبين.. أسماء الدول وعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها ؟؟
ومن بينها الدول الخمس لمجلس الأمـر!
" كما نود التنويه بأن الدول الموجودة في القائمة .. هي فقــط الدول التي أعلنت أنها تمتلك هدا السلاح الخطير ....( ولـكن بعض الدراسات تشير إلى العديد من الدول الأخرى صنعت و تمتلك هدا السلاح بشـكل سري ولم تصرح به . .. تجنبا للمشاكل التي قد تواجهها ادا صرحت بدالك ..! ... حيث يريد ممتلكو هدا السلاح الخطيـر وبالاخص الاعضاء 5 لمجلس الامن ..الإنفراد لوحدهم بامتلاكه وتهديد أي دولة في العالم تسعى الى التقدم وتريد منافستهم ) . !!
من أجل بسط نفودهم الإقتصادي والسياسي على العالم !!
يوجد في الخريطة دولة مسلمة فقط (باكستان) !
مادا لاحظتم.. وما تعليقكم......؟؟؟
__________________________
@السلطانة @إلياس @الامين محمد @MARYTA
@سكون الفجر @sana barhoumi @ليليا مرام
@ڪبہريﮩأء أنﹻثى @Rayhan @بسمة القلوب @Andy_Delort
@Ma$Ter @بيسان بيبا @امير الصحراءdz @شيماء شوشيشا
@اميرة المدائن @ذكريات @سعد606 @ناصر dz
@زخرفة حرف @زاد الرحيل @الأميرة بلقيس @ @samerbeni
@aljentel @حفياد آدم @mohammed dfdf @العَنْقَاءُ
@PRENNSEE89521 @بنت الشمال @Sanaya klara @همس الوُرود
@Hakan @أبو مارية @آمِيْرَتُه @شهيرة24 @طموحة