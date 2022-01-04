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نقدم لكم اليوم

خريـــــطة تبين.. أسماء الدول وعدد الرؤوس النووية التي تمتلكها ؟؟

ومن بينها الدول الخمس لمجلس الأمـر!

" كما نود التنويه بأن الدول الموجودة في القائمة .. هي فقــط الدول التي أعلنت أنها تمتلك هدا السلاح الخطير ....( ولـكن بعض الدراسات تشير إلى العديد من الدول الأخرى صنعت و تمتلك هدا السلاح بشـكل سري ولم تصرح به . .. تجنبا للمشاكل التي قد تواجهها ادا صرحت بدالك ..! ... حيث يريد ممتلكو هدا السلاح الخطيـر وبالاخص الاعضاء 5 لمجلس الامن ..الإنفراد لوحدهم بامتلاكه وتهديد أي دولة في العالم تسعى الى التقدم وتريد منافستهم ) . !!

من أجل بسط نفودهم الإقتصادي والسياسي على العالم !!

يوجد في الخريطة دولة مسلمة فقط (باكستان) !