تحميل متصفح Google Chrome 89_32bit

السلام عليكم أحبائي أعضاء وزوار منتديات اللمة

من أجل تصفح سريع وآمن من جهاز الكمبيوتر الخاص بكم لمختلف المواقع على الأنترنت

نقترح عليكم اليوم متصفح الأنترنت الشهير والغني عن التعريف .. في إحدى نسخه الخفيفة والمميزة

_بسرعة تصفحها للمواقع .

Google Chrome 89 32bit

لتحميــــــــــل البرنــــامج: