تحميل متصفح Google Chrome 89_32bit

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,883
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم أحبائي أعضاء وزوار منتديات اللمة

من أجل تصفح سريع وآمن من جهاز الكمبيوتر الخاص بكم لمختلف المواقع على الأنترنت
نقترح عليكم اليوم متصفح الأنترنت الشهير والغني عن التعريف .. في إحدى نسخه الخفيفة والمميزة
_بسرعة تصفحها للمواقع .


Google Chrome 89 32bit
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d54g5dh451gh21f5h.jpg




لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا



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الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة .
Golden_Man_OK.png
 
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