تحميل متصفح Google Chrome 89_32bit

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,883
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم أحبائي أعضاء وزوار منتديات اللمة
من أجل تصفح سريع وآمن من جهاز الكمبيوتر الخاص بكم لمختلف المواقع على الأنترنت
نقترح عليكم اليوم متصفح الأنترنت الشهير والغني عن التعريف .. في إحدى نسخه الخفيفة والمميزة
_بسرعة تصفحها للمواقع .
Google Chrome 89 32bit
لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة . ✔
من أجل تصفح سريع وآمن من جهاز الكمبيوتر الخاص بكم لمختلف المواقع على الأنترنت
نقترح عليكم اليوم متصفح الأنترنت الشهير والغني عن التعريف .. في إحدى نسخه الخفيفة والمميزة
_بسرعة تصفحها للمواقع .
Google Chrome 89 32bit
لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة . ✔