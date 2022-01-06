اذا كنت....!!!

الدفتر العائلي تحمل مسؤولية .

الدفتر العائلي مشروع اسرة لا مجرد حنة وكورتاج ورقص على إيقاع الزرنة.

الدفتر العائلي أن تكون رجل لا بهلول أو حشاش بغل.

الدفتر العائلي مسك زمام القيادة، والتوقف عن لعب دور النغة الذي لا يعانق زوجته حتى يستشير الداية.

الدفتر العائلي أن تكون فحل في قراراتك ومستقل، لا تابع "الريح الي يجي يديك".

أما انت ايتها العروس فإن الدفتر العائلي يعني أن تكوني في عيني زوجك، امرأة العزيز بالليل، ومريم العذراء بالنهار.

مخ الهدرة: الكارني ليس مجرد ورق...بل قوة وفهامة