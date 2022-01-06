اذا كنت....!!!

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,049
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الدفتر العائلي تحمل مسؤولية.
الدفتر العائلي مشروع اسرة لا مجرد حنة وكورتاج ورقص على إيقاع الزرنة.
الدفتر العائلي أن تكون رجل لا بهلول أو حشاش بغل.
الدفتر العائلي مسك زمام القيادة، والتوقف عن لعب دور النغة الذي لا يعانق زوجته حتى يستشير الداية.
الدفتر العائلي أن تكون فحل في قراراتك ومستقل، لا تابع "الريح الي يجي يديك".
أما انت ايتها العروس فإن الدفتر العائلي يعني أن تكوني في عيني زوجك، امرأة العزيز بالليل، ومريم العذراء بالنهار.
مخ الهدرة:الكارني ليس مجرد ورق...بل قوة وفهامة
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,049
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال بسمة القلوب:
صح كلام موزون
يعطيك الصحة
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
كل الشكر لكي ولهذا المرور الجميل
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتي لكي
وتقبل ودي واحترامي
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,825
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
رسمت لوحة مميزة بموضوعك القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
 
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