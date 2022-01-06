مساعدة الأطفال على التعبير عن أنفسهم

سعد606

سعد606

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3 جانفي 2019
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يمتلك الأطفال الأكبر سناً القدرة عن التعبير عن أنفسهم وعما يحتاجونه، في حين بيّنت العديد من الدراسات المتعلّقة بنمو الطفل أنّ الأطفال الأصغر سناً يفتقرون إلى ذلك بسبب عدم امتلاكهم مجموعة كافية من المفردات التي تؤهلهم للتعبير عن أنفسهم وعواطفهم بصورة صحيحة، حيث يبدأ الأطفال بفهم مشاعرهم وعواطفهم، مثل الخوف، أو الإحباط، أو خيبة الأمل خلال الفترة العمرية التي تتراوح من 2-5 سنوات، لذا من الممكن للآباء مساعدة أطفالهم على التعبير عمّا يشعرون به، فمثلاً عند هطول المطر يُمكن لأحد الآباء أن يقول: (إنّه من المؤسف عدم القدرة على اللعب في الخارج بسبب هطول المطر)، فهو بذلك يساعد الطفل على التعبير عن مشاعره
 
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