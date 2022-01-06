تمثال القائد عقبه بن نافع فى مدينة ٠توبريت٠ بالجزائر

٠٠ ولد عقبه بن نافع بن عبد القيس الفهرىالقرشى قبل الهجرة النبوية بعام ..٠٠ كان ابوه نافع بن عبد القيس أحد قادة جيشعمرو بن العاص أثناء فتح مصر و اصطحبمعه عقبه و الذى أصبح قائداً لحامية برقه ثمقائدا لجيش (العبادلة) رغم صغر سنه ٠٠٠٠ و قد اطلق على جيش العبادلة هذا الإسمﻷنه ضم عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمرو عبدالله بن الزبير و الذى ٠٠ خاض معركة(سبيطله ) الفاصلة ضد الروم فى افريقياو انتهت بانتصار العرب ..٠٠ رفض عقبه بن نافع وﻻية أفريقيا و واصلالفتح و أسس مدينة (القيروان) و ظل قائداًلجيش العرب فى المغرب و أفريقيا حتىإستشهاده عام 62 هجرية على يد جيشالبربر بقيادة كسيلة بن لمزمرحم الله أبطالنا الخالدين