تمثال القائد عقبه بن نافع فى مدينة ٠توبريت٠ بالجزائر

ناصر dz
:: عضو بارز ::
٠٠ ولد عقبه بن نافع بن عبد القيس الفهرى
القرشى قبل الهجرة النبوية بعام ..
٠٠ كان ابوه نافع بن عبد القيس أحد قادة جيش
عمرو بن العاص أثناء فتح مصر و اصطحب
معه عقبه و الذى أصبح قائداً لحامية برقه ثم
قائدا لجيش (العبادلة) رغم صغر سنه ٠٠
٠٠ و قد اطلق على جيش العبادلة هذا الإسم
ﻷنه ضم عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر
و عبدالله بن الزبير و الذى ٠٠ خاض معركة
(سبيطله ) الفاصلة ضد الروم فى افريقيا
و انتهت بانتصار العرب ..
٠٠ رفض عقبه بن نافع وﻻية أفريقيا و واصل
الفتح و أسس مدينة (القيروان) و ظل قائداً
لجيش العرب فى المغرب و أفريقيا حتى
إستشهاده عام 62 هجرية على يد جيش
البربر بقيادة كسيلة بن لمزم
رحم الله أبطالنا الخالدين
القرشى قبل الهجرة النبوية بعام ..
٠٠ كان ابوه نافع بن عبد القيس أحد قادة جيش
عمرو بن العاص أثناء فتح مصر و اصطحب
معه عقبه و الذى أصبح قائداً لحامية برقه ثم
قائدا لجيش (العبادلة) رغم صغر سنه ٠٠
٠٠ و قد اطلق على جيش العبادلة هذا الإسم
ﻷنه ضم عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر
و عبدالله بن الزبير و الذى ٠٠ خاض معركة
(سبيطله ) الفاصلة ضد الروم فى افريقيا
و انتهت بانتصار العرب ..
٠٠ رفض عقبه بن نافع وﻻية أفريقيا و واصل
الفتح و أسس مدينة (القيروان) و ظل قائداً
لجيش العرب فى المغرب و أفريقيا حتى
إستشهاده عام 62 هجرية على يد جيش
البربر بقيادة كسيلة بن لمزم
رحم الله أبطالنا الخالدين