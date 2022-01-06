تمثال القائد عقبه بن نافع فى مدينة ٠توبريت٠ بالجزائر

ناصر dz

ناصر dz

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٠٠ ولد عقبه بن نافع بن عبد القيس الفهرى
القرشى قبل الهجرة النبوية بعام ..
٠٠ كان ابوه نافع بن عبد القيس أحد قادة جيش
عمرو بن العاص أثناء فتح مصر و اصطحب
معه عقبه و الذى أصبح قائداً لحامية برقه ثم
قائدا لجيش (العبادلة) رغم صغر سنه ٠٠
٠٠ و قد اطلق على جيش العبادلة هذا الإسم
ﻷنه ضم عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر
و عبدالله بن الزبير و الذى ٠٠ خاض معركة
(سبيطله ) الفاصلة ضد الروم فى افريقيا
و انتهت بانتصار العرب ..
٠٠ رفض عقبه بن نافع وﻻية أفريقيا و واصل
الفتح و أسس مدينة (القيروان) و ظل قائداً
لجيش العرب فى المغرب و أفريقيا حتى
إستشهاده عام 62 هجرية على يد جيش
البربر بقيادة كسيلة بن لمزم
رحم الله أبطالنا الخالدين
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